Un rumor lascia intendere che i Marvel Studios potrebbero aver ottenuto il pieno controllo di The Hulk (e Namor)

Un grande ostacolo che io Marvel Studios hanno dovuto affrontare per tutta la loro storia ha riguardato le complicate questioni relative ai diritti che circondano Hulk (e Namor).

Mentre la Disney è libera di usare Hulk in qualsiasi film di gruppo, non potrebbe realisticamente produrre un film solista di Hulk a causa delle complicazioni legate alla distribuzione del film.

Nonostante la convinzione comuni su Internet, la Marvel avrebbe sempre potuto realizzare un film solista di Hulk, ma le possibilità che la Disney lo distribuisse effettivamente e traesse profitto erano scarse. Questo perché la Universal detiene i diritti per qualsiasi film solista di Hulk. Avevano i primi problemi nel distribuirlo, e solo se fossero passati alla Disney sarebbero stati liberi di renderlo protagonista di alcuni film solisti. Ma chi perderebbe la potenziale opportunità da miliardi di dollari che arriva con un film del MCU di questi giorni?

Quell’ostacolo però potrebbe non essere più un problema.

Stando a MCU Cosmic, una voce piuttosto affidabile a detta del sito avrebbe detto che la Marvel ha acquisito il pieno controllo di Hulk (e Namor), quindi quei fastidiosi ostacoli alla distribuzione non esistono più. È in dubbio che farebbero mai un film solista di Namor (a causa del successo di Aquaman) ma lo potrebbero usare sia come cattivo che come potenziale Vendicatore in futuro.

Questo potrebbe spiegare perché Kevin Feige ha invitato Mark Ruffalo a presentare idee per The Hulk. Se ora fossero in grado di realizzare e distribuire un film solista di Hulk senza preoccuparsi della Universal, avrebbe molto senso vedere se ci siano mai state idee.

Feige ha anche detto che i “pezzi degli scacchi” sono stati lasciati intenzionalmente nel modo in cui sono stati visti mentre seguivano gli eventi di Avengers: Endgame, il che significa che c’è un futuro per il grande ragazzo verde nel MCU. E se questa voce si rivelasse vera, potrebbe potenzialmente creare un altro film solista un giorno.

