Un rumor smentisce la trattativa del ritorno di Henry Cavill tornerà come Superman?

Come sapete, vi abbiamo comunicato, suffragati da diverse fonti piuttosto affidabili, che Henry Cavill sarebbe stato in trattative con la Warner per tornare nel DC Extended Universe ma non come ci aspettavamo. Niente stand-alone per Super-Cavill, stando alle notizia, ma un contratto per cameo e apparizioni allungate in altri film del franchise condiviso, come Shazam 2 e Black Adam.

Leggi anche: Warner ed Henry Cavill in trattative per il ritorno del suo Superman

Oggi però l’autorevole The Hollywood Reporter – affidabile quanto le altre fonti che invece dicono il contrario – pare lasciar intendere che in realtà le cose non stanno così.

THR pare dichiarare che Cavill non è in trattativa per nessun cameo. E il personaggio non è attualmente inserito in nessuna sceneggiatura giàa redatta, né in Black Adam, né in The Batman, né in The Flash, che sarebbe secondo loro il progetto più ovvio per inserire il kryptoniano, visto che il film pare adattare la trama di Flashpoint in maniera libera, e quindi parla sia di viaggi nel tempo che di una Terra alternativa.

Il sito però sottolinea il fatto che la parola chiave in tutto questo è “attualmente”, cosa che quindi lascia intendere che non si cia nessuna conferma di trattativa, ma che ci sia interesse verso questa da parte della Warner, idee e discorsi esplorativi su come potrebbe apparire Super-Cavill.

Mi piace: Mi piace Caricamento...