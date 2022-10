Un rumor vorrebbe la Marvel star preparando un “Marvel Studios Special Presentation” dedicato a Silver Surfer

Sin dal debutto di Disney+, i Marvel Studios hanno fatto un ottimo uso della piattaforma con sette serie live-action già pubblicate. Ora, lo studio sta espandendo ulteriormente la sua portata con il suo nuovo banner di presentazione degli speciali, per storie una tantum all’interno del MCU, il cui primo tassello abbiamo visto nella forma di Werewolf by Night.

Werewolf by Night e The Guardians of the Galaxy Holiday Special offriranno un primo sguardo a questa nuova idea, ma questo sarà solo l’inizio. Secondo quanto riferito, i Marvel Studios utilizzeranno gli speciali Disney+ come mezzo per introdurre nuovi personaggi, mentre alcuni spettacoli verranno riqualificati per adattarsi al formato.

Come parte di tale impresa, secondo quanto riferito, arriverà una presentazione speciale per un eroe cosmico tanto atteso, Nova, oltre a un’altra tanto attesa aggiunta al MCU.

Secondo un rapporto di The Cosmic Circus, l’araldo di Galactus, Silver Surfer, sarà il protagonista di uno speciale dei Marvel Studios su Disney+. Secondo quanto riferito, lo speciale avrà uno stile simile a Werewolf by Night e presenterà Norrin Radd nei panni dell’araldo di Galactus negli angoli più remoti del cosmo.

La fonte avrebbe riferito anche che Silver Surfer dovrebbe debuttare nei mesi precedenti i Fantastici Quattro, quindi prima di febbraio 2025, e che dovrebbe essere rilasciato prima del film. Secondo quanto riferito, Radd non interagirà con nessun personaggio cosmico affermato del MCU nel suo speciale che prende come ispirazione The Sandman di Netflix, ma in una chiave cosmica.

In risposta all’articolo di The Cosmic Circus, l’insider MyTimeToShineHello ha condiviso come avevano sentito che Silver Surfer sarebeb stato protagonista di un film, al contrario di uno speciale Disney+ come riportato in precedenza.

