Una fan art mostra come potrebbe essere Ironheart nel MCU

Una nuova fan art mostra come potrebbe apparire il successore di Iron Man, Ironheart, e come sarebbe se fosse simile alla controparte fumettistica nel MCU.

Mentre i Marvel Studios concludevano l’Infinity Saga l’anno scorso, il franchise ha salutato anche il Tony Stark di Robert Downey Jr. con un tragico ma poetico momento in Avengers: Endgame. Con ciò, sono iniziate le conversazioni su chi potrebbe vestire i suoi pesanti abiti nell’universo, e i fan hanno le loro scelte personali tra cui Riri Williams.

Creata da Brian Michael Bendis nel 2015, Riri ha debuttato come la quindicenne che ha disegnato la sua versione del costume di Iron Man. Alla fine assunse l’alias del personaggio noto come Ironheart mentre Tony era in coma sulla scia della seconda guerra civile. Come il suo predecessore, Riri è intelligente e ingegnosa, ma per essere in grado di aiutarla a diventare pienamente un eroina, la coscienza di Tony è stata utilizzata come l’intelligenza artificiale che accompagna l’armatura (in stile Jarvis), permettendo loro di conversare.

Non ci sono ancora segni che i Marvel Studios stiano cercando di far debuttare Riri nel MCU, ma ciò non impedisce ai fan di speculare sul suo arrivo. L’artista digitale Raf Grassetti immagina come potrebbe essere la versione MCU di Ironheart nella sua ultima creazione.

Potete vederla qui sotto:

Mentre i Marvel Studios non hanno indicato in alcun modo che stanno pianificando di introdurre Riri nel MCU, una sceneggiatura di Ironheart redatta da Jada Rodriguez è emersa nella Black List di Hollywood nel 2018, dando ai fan l’idea che qualcuno abbia segretamente lavorato davvero al progetto.

La suddetta sceneggiatura è stata descritta come “una delle migliori sceneggiature” che l’organizzazione avesse mai letto quella settimana, cosa che aumenta ulteriormente l’interesse delle persone nei suoi confronti. I Marvel Studios, tuttavia, non hanno commentato la questione, e anche con la Fase 4 che è già stata strutturata con alcuni progetti noti, oltre non si sa niente circa un introduzione di Ironheart. In ogni caso, i fan del personaggio sono ottimisti sul fatto che è solo una questione di tempo prima che faccia la sua comparsa, considerando che altri eroi fondatori del franchise sembrano aver ottenuto dei loro successori come Captain America, che ha passato lo scudo a Sam Wilson alla fine di Endgame, e speriamo che la bella spia russa interpretata da Florence Pugh in Black Widow faccia la sua comparsa per restare.

Francamente, non c’è urgenza di introdurre Ironheart nel MCU, anche se alcuni rumor hanno lasciato intendere potrebbe essere in sviluppo una serie. Staremo a vedere in futuro.

