Una foto mostra il cameo originale di Captain Marvel alla fine di Avengers: Age of Ultron

Il cameo originale di Captain Marvel alla fine di Avengers: Age of Ultron è stato rivelato.

Mentre sembra strano che Captain Marvel possa essere apparso nell’universo cinematografico Marvel molto prima di quando Brie Larson l’ha interpretata nel film stand-alone, la scena finale di Avengers: Age of Ultron avrebbe dovuto includere Carol Danvers come parte della nuova formazione Avengers dopo la distruzione di Sokovia. E grazie a un nuovo post su Reddit, parrebbe esser stata rivelata la versione di quella scena finale presso la struttura dei Vendicatori con il Capitano che si unisce ai ranghi.

Il cameo di Captain Marvel in Avengers: Age of Ultron non presenta il costume o un’attrice degna di nota, ma è caratterizzato da uno stand-in dai capelli biondi nel ruolo. Dato che il resto della squadra era in costume, se fosse apparsa Captain Marvel, probabilmente avrebbe indossato il suo iconico abito rosso e blu, il che significa che si trattava solo di un prova.

È sempre affascinante vedere la pianificazione a lungo termine che prevede l’introduzione di un personaggio nel MCU.

Potete un’occhiata al test per il cameo in Avengers: Age of Ultron qui di seguito:

Qui sotto un’altra immagine che mostra il contesto della scena:

L’idea di introdurre il Capitano in Age of Ultron è venuta dal regista Joss Whedon, tuttavia Kevin Feige era contrario all’idea poiché non voleva lasciarla li in una scena solo per dare ai fan qualcosa di cui parlare. Quindi, la scena è stata infine rigirata. Tuttavia, la scena alternativa era ancora presente nel box set del film – un’indicazione che i Marvel Studios andavano avanti e indietro per quanto riguarda l’idea.

Col senno di poi, l’eliminazione è stata fatta per il meglio considerando che il film era già pieno zeppo com’è, e introdurre un eroe che avrebbe dovuto essere fondamentale nel futuro del MCU in quel modo sarebbe stata probabilmente una scelta creativa divisiva.

La cosa interessante da sapere è se Whedon avesse in mente qualcosa per Captain Marvel oltre il suo cameo di Age of Ultron. Farla apparire nel film avrebbe ovviamente cambiato significativamente la traiettoria del suo personaggio. I Marvel Studios avrebbero dato a Carol Danvers il suo film molto prima? È abbastanza improbabile dal momento che il suo standalone era già stato confermato per il rilascio prima dell’avvio di Avengers 2.

