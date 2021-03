Una serie di concept art anticiperebbero costumi e nuovi personaggi per Doctor Strange 2, Ms.Marvel e Hawkeye

Per assicurarsi che i giocattoli siano completati in tempo per l’uscita di un grande film o un programma televisivo, i Marvel Studios inviano concept art ad aziende come Funko e Hot Toys in modo che possano iniziare presto. Questo a volte porta a fughe di notizie, come in questo caso.

Per quanto riguarda Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pare siano usciti dei concept art (conferma ancora da trovare), per lo Stregone Supremo e Wong, con il primo che sembra un po’ più simile alla sua controparte dei fumetti ora. Anche Mordo sembra aver un nuovo costume, mentre Scarlet Witch è vista combattere al fianco di Wong. Le grandi rivelazioni qui, tuttavia, sono i primi sguardi all’America Chavez di Xochitl Gomez e… a Clea? Non conosciamo la sua identità, ma le somiglia molto, anche se c’è qualcosa di sinistro e malvagio in quell’immagine.

🚨 Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Wong, Clea, Mordo e America Chávez aparecem em artes conceituais vazadas de #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness pic.twitter.com/yAn2YzTHje — Marvel News (@BRMarvelNews) March 25, 2021

Successivamente possiamo vedere quelli dedicati alla serie Disney + su Hawkeye, e quindi notiamo il protagonista, Kate Bishop, che è ben riconoscibile dai colori, probabilmente Echo, e infine Yelena Belova, nel frattempo, che secondo molte speculazioni sarà la nuova Vedova Nera del MCU.

🚨 Clint Barton, Kate Bishop, Echo(????) e Yelena Belova em novas artes conceituais vazadas de #Hawkeye. pic.twitter.com/m4VPPMWM2l — Marvel News (@BRMarvelNews) March 25, 2021

Infine, c’è Ms.Marvel. Il costume di Kamala Khan sembra esattamente come ci si aspetterebbe, anche se possiamo dare un’occhiata anche a quello che sembrerebbe essere il suo primo costume ispirato a Captain Marvel. Nell’immagine trapelata, c’è anche un misterioso personaggio maschile della serie Disney + che potrebbe essere o meno il cattivo dello show.

🚨 Iman Vellani testando a fantasia da Capitã Marvel e uma arte conceitual do uniforme da Ms. Marvel também foram vazadas. #MsMarvel pic.twitter.com/xw3FKgQmq0 — Marvel News (@BRMarvelNews) March 25, 2021

Su Reddit, c’è del testo allegato a questi leak. Non rivela molto, ma sembrerebbe confermare Rintrah per il sequel di Doctor Strange, mentre la Vedova Nera di Yelena pare indosserà una maschera, a quanto pare.

