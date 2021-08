Una serie sull’Accademia della Flotta Stellare rivolta a un pubblico più giovane è in lavorazione in seno a Paramount+

Sembra che siamo nel bel mezzo di una sorta di rinascita di Star Trek, con molti nuovi progetti in onda o attualmente in varie fasi di sviluppo.

C’è di tutto per i fan di tutte le età e per tutti gli interessi, con Lower Decks, incentrato sullo stile commedia, mentre Discovery continua a offrire drammi leggermente più cupi e per adulti. C’è anche speranza per altre avventure cinematografiche. Ora possiamo aggiungere un’altra produzione Trekkiana a quella lista in continua crescita, poiché sembra che sia in lavorazione anche uno spettacolo incentrato sull’Accademia della Flotta Stellare.

Un recente articolo sul New York Times (tramite Slashfilm) sembrerebbe confermare che la Paramount sta sviluppando una serie ambientata nell’Accademia della Flotta Stellare, i campi di addestramento per gli ufficiali visti in vari spettacoli e film recenti, e sarà realizzato per un pubblico più giovane – insieme a un’ulteriore conferma di una serie intitolata “Section 31”, lo spin-off di Discovery incentrato su Michelle Yeoh, nonché un’anticipazione su un possibile progetto incentrato su Worf, descritto come “incredibilmente divertente, commovente e toccante”.

Non si sa se questo spettacolo sull’Accademia della Flotta Stellare sarà un’altra serie animata o un live-action, ma sembra promettente in entrambi i casi. Alex Kurtzman ha attualmente il compito di analizzare tutti gli aspetti dell’universo di Star Trek e non ha intenzione di rallentare.

“Penso che siamo solo all’inizio. C’è molto di più da fare”, dice, facendo riferimento al potenziale cross-mediale che il franchise possiede ancora. “Credo che il confine tra film e televisione sia sparito ora, e questa per me è un’enorme opportunità. Per me e per gli showrunner come me. Possiamo raccontare storie in un modo nuovo. Non siamo limitati dalla definizione ristretta di come si racconta una storia: qualcosa può essere raccontato in 10 ore o in due ore.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...