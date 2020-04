Una teoria immagina perché Gli Eterni non si sono mostrati in Infinity War o Endgame

Gli Eterni avrebbero potuto essere di grande aiuto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame se si fossero presentati per combattere Thanos (Josh Brolin), quindi dove si trovavano quando la Terra ne aveva più bisogno?

La risposta a questa domanda sarà probabilmente rivelata quando l’antica razza di alieni immortali farà il loro debutto nel MCU nel secondo film della Fase 4, The Eternals.

Con il grido di “Avengers, uniti”, Captain America (Chris Evans) ha guidato un esercito di supereroi nella battaglia contro Thanos, e nonostante il loro numero, sono stati quasi sconfitti dal Titano Pazzo. Anche senza le Gemme dell’Infinito, Thanos è stato una forza da non sottovalutare, ma alla fine è stato ucciso quando Iron Man ha usato il Guanto dell’Infinito da lui creato per cancellare Thanos e le sue forze dall’esistenza. Le cose sono state molto vicine all’andare tremendamente male per i Vendicatori, e la lotta con Thanos (così come quella che hanno perso in Infinity War) sarebbe potuta andare diversamente se gli Eterni fossero stati coinvolti.

Nei fumetti, gli Eterni sono tra i più potenti eroi dell’Universo Marvel e molti di loro verranno portati sul grande schermo nella Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Diretto da Chloe Zhao e caratterizzato da un cast di attori famosi, The Eternals presenterà al pubblico Ikaris (Richard Madden), Thena (Angeline Jolie), Sersi (Gemma Chan) e altro, in una storia che si estenderà lungo millenni di storia del MCU. Il film potrebbe anche spiegare perché questi personaggi hanno aspettato così tanto tempo per mostrarsi. Gli Eterni possono avere avuto una buona ragione per evitare i conflitti mostrati in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Una delle motivazioni principali del perché non sono intervenuti è perchè effettivamente non possono. Nei fumetti Marvel, gli esseri cosmici noti come i Celestiali hanno fatto esperimenti sul DNA degli umani per creare due derivati genetici: gli Eterni e i mostruosi Devianti. Gli Eterni, le cui abilità li indussero a essere visti come dei, vivevano separati dagli umani. Fu la volontà dei loro creatori che gli impose di evitare di interferire negli affari degli umani fino a quando i Celestiali tornarono per emettere il giudizio sul pianeta.

Di conseguenza, Zuras – il leader degli Eterni – si assicurò che il suo popolo rispettasse questa regola. Il decreto dei Celestiali aveva un senso perché, perché questa specie di esseri superiori semplicemente studiavano i loro esperimenti, e interferenze da parte di esseri come gli Eterni avrebbero falsificato i risultati del test.

Gilgamesh serve come primo esempio di quanto gli Eterni trattino seriamente le regole imposte loro dai Celestiali. Zuras non proibì necessariamente ogni contatto con gli umani, dato che gli eterni come Sersi potevano vivere in mezzo a loro, ma Gilgamesh apparentemente portò le cose troppo lontano. Ha usato i suoi poteri per diventare un eroe per gli umani. Le sue azioni hanno portato all’ira di Zuras, che ha prontamente bandito Gilgamesh. Anche menzionare il suo nome divenne un tabù, quindi Gilgamesh divenne noto come “Il dimenticato”.

La regola di non interferenza degli Eterni si applica alle loro controparti MCU? Come i personaggi dei fumetti, gli Eterni del MCU sono stati creati dai Celestiali, quindi è possibile che anche gli quelli del MCU non interferiscano negli affari umani. In effetti, potrebbe essere la spiegazione più sensata. Gli Eterni hanno segretamente condiviso la Terra con gli umani per migliaia di anni e questa è stata minacciata in numerose occasioni, in particolare dall’invasione Chitauri di New York in The Avengers. Ci deve essere una ragione per cui gli Eterni non sono stati altro che spettatori per tutto questo tempo, e non essere autorizzati ad agire sarebbe una spiegazione logica. Se agli Eterni fosse stato detto di lasciare che l’umanità seguisse il suo corso, avrebbe senso che siano rimasti in disparte per così tanto tempo. Questo potrebbe essere il motivo per cui gli Eterni non fecero nulla quando Thanos attaccò. Anche se probabilmente consapevoli del pericolo, non volevano rischiare di irritare né il loro leader (l’Ajak di Salma Hayek) né i Celestiali.

Poiché si prevede che il film includa scene dell’antico passato del MCU, gli Eterni possono immergersi in altre situazioni in cui hanno lottato con questa regola, o potrebbero mostrare al pubblico perché questa regola è stata creata in primo luogo. È possibile che le loro esperienze a Babilonia o in qualche altro luogo antico abbiano insegnato agli Eterni che interferire a volte può peggiorare le cose.

Se gli Eterni hanno una regola di non interferenza, ciò potrebbe cambiare nella Fase 4.

Se questi esseri estremamente potenti violassero la propria regola ciò suggerirebbe che qualcosa di ancora peggiore è in procinto di arrivare. La sinossi ufficiale di Eternals rivela che questo incidente riguarda i Devianti. Qualunque cosa faranno i Devianti nel film, potrebbe in qualche modo essere una minaccia maggiore per il mondo rispetto a Thanos.

Un’altra possibile spiegazione dell’improvviso cambiamento potrebbe derivare dai fumetti. La versione a fumetti degli Eterni avrebbe dovuto rispettare le regole dei Celestiali sulla non interferenza fino al momento del loro ritorno sulla Terra. Una volta che i Celestiali tornarono, gli Eterni – sapendo che era in gioco il destino di tutto il pianeta – gettarono da parte le proprie regole e decisero di lavorare a fianco degli umani e dei Devianti per assicurarsi che tutte le loro civiltà fossero preservate. Ecco perché gli Eterni come Sersi sono stati in grado di diventare Vendicatori nei primi anni ’90. Dopo quel momento, gli Eterni sono venuti allo scoperto, quindi rimanere nascosti non aveva più senso. Una situazione simile potrebbe manifestarsi in The Eternals, e potrebbe preparare il terreno a molti di loro per assumere ruoli più attivi nei futuri film del MCU.

