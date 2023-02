Una Vita da Sassone: Disney+ ha diffuso le prime immagini e la data di lancio della storia del primo poliziotto nero della Germania dell’Est

Basata su fatti realmente accaduti, Disney+ presenta l’eccezionale storia del primo poliziotto nero della Germania dell’Est in un’esclusiva Serie Originale interpretata da Malick Bauer, Svenja Jung, Luise von Finckh, Ivy Quainoo, Thorsten Merten, Martin Brambach, Carina Wiese e Tyron Ricketts.

Disney+ ha diffuso le prime immagini e la data di lancio di Sam – Una vita da Sassone. Si tratta della prima Serie Originale prodotta in Germania, che debutterà il 26 aprile in esclusiva sulla piattaforma streaming con tutti i sette episodi.

Sam – Una vita da Sassone si basa sull’incredibile storia vera di Samuel “Sam” Njankouo Meffire, il primo poliziotto nero della Germania dell’Est. L’avvincente serie segue Sam nel suo viaggio alla ricerca di un posto da chiamare casa e nella sua lotta per la giustizia contro un sistema opprimente. Mostra la sua infanzia da emarginato, segnata dall’assassinio del padre, la sua rapida ascesa come figura simbolica e fenomeno mediatico della nuova Germania, e la caduta di Sam che diventa un nemico pubblico ricercato a livello internazionale. La serie, estremamente emozionante e avvincente, racconta una prospettiva accattivante e nuova della Germania.

Il vincitore dell’International Emmy Award® Jörg Winger (Deutschland83/86/89), che è anche showrunner di Sam – Una vita da Sassone, Sebastian Werninger (entrambi della Big Window Productions) e Tyron Ricketts (Panthertainment) sono i produttori della miniserie in sette parti. L’executive producer è Leslie-Alina Schäfer, la producer è Naomi Marne (Big Window Productions). I creatori sono Tyron Ricketts, Jörg Winger e Christoph Silber (Nordwand).

Sam – Una vita da Sassone riunisce una squadra eccezionale e diversificata, sia davanti che dietro la macchina da presa: I registi principali sono Soleen Yusef (House Without Roof, Deutschland89) e Sarah Blaßkiewitz (Precious Ivie), gli sceneggiatori principali sono Jörg Winger e Christoph Silber che hanno scritto le sceneggiature insieme alla Writers Room composta da Malina Nnendi Nwabuonwo, Toks Körner, Tyron Ricketts, Soleen Yusef e Carolin Würfel. Sam – Una vita da Sassone si basa sulla biografia di Samuel “Sam” Njankouo Meffire, ma senza pretese di autenticità. Malick Bauer (Frau Jordan stellt gleich, Wir) è il protagonista; Alex – il mentore di Sam, con cui condivide l’esperienza di essere un tedesco nero – è interpretato da Tyron Ricketts. Svenja Jung, Luise von Finckh, Carina Wiese, Paula Essam, Ivy Quainoo, Thorsten Merten, Martin Brambach, Nyamandi Adrian, Aristo Luis, Daniel Klare e altri ancora fanno parte del cast con Stephan Burchardt e Max Preiss alla regia. Sam – Una vita da Sassone è una produzione Big Window Productions in collaborazione con Panthertainment per Disney+. La miniserie in sette parti è sponsorizzata dal German Motion Picture Fund (GMPF) e da Medienbord Berlin Brandenburg.

Sam – Una vita da Sassone è la prima serie originale tedesca di Disney+ a essere lanciata sulla piattaforma streaming. Inoltre, per il 2023 sono già state annunciate le seguenti produzioni originali tedesche: la serie di documentari Farm Rebellion, il primo adattamento in serie delle avvincenti avventure giovanili di The Three !!! e l‘adattamento per il grande schermo del romanzo bestseller German House.

