Un’autore di fan-fiction de Il Signore degli Anelli tenta di citare in giudizio Amazon per Gli Anelli del Potere

Oggi in “cause che non arriveranno poi così lontano”, un autore di fan-fiction de Il Signore degli Anelli ha intentato una causa contro Amazon per la sua serie TV di successo Gli Anelli del Potere.

Secondo i documenti depositati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto centrale della California, uno scrittore di nome Demetrious Polychron ha intentato una causa contro Jeff Bezos, Jennifer Salke (capo degli Amazon Studios), Simon Tolkien (nipote di JRR Tolkien), Patrick McKay e John D Payne (showrunner di The Rings of Power), The Tolkien Estate e altri ancora.

La causa sostiene che il nuovo programma televisivo, basato sul franchise di Tolkien e sulle appendici che ha scritto, abbia plagiato il suo stesso romanzo pubblicato (che è esso stesso derivato dal lavoro di Tolkien).

PC Gamer riporta la notizia del contenzioso e della storia esorbitante raccontata nelle sue pagine. Secondo la suite, Polychron ha pubblicato un libro intitolato The Fellowship Of The King, che è in parte il sequel de Il Signore degli Anelli, ma racconta anche parte della storia della Seconda Era e della storia de Gli Anelli del Potere. Secondo quanto riferito, Polychron ha registrato il libro, che è, ancora una volta, basato sul lavoro di Tolkien, nel 2017 presso l’US Copyright Office e ha tentato di contattare The Tolkien Estate senza alcun risultato.

Quando le speranze di collaborazione furono deluse dalla The Tolkien Estate, secondo quanto riferito Polychron consegnò a mano una copia del suo manoscritto. Dopo che non c’è stata ancora risposta, Polychron afferma di aver inviato una lettera chiedendo la restituzione del suo manoscritto e apparentemente prendendo il loro silenzio come permesso notando che lo avrebbe pubblicato comunque (insieme ai sequel).

Il libro è stato pubblicato il 30 settembre 2022, il giorno in cui il quinto episodio de Gli Anelli del Potere è stato presentato in anteprima su Prime Video. Il libro è disponibile online ed era persino in vendita su Amazon, ma è stato ritirato dal rivenditore quando il contenzioso è stato reso pubblico.

Pezzi della causa legale di Polychron si sono fatti strada online, comprese diverse tabelle in cui indicano momenti del loro libro simili a momenti dello show televisivo. Ciò dovrebbe supportare la loro affermazione di violazione del copyright, tuttavia mostra in gran parte quanto il lavoro di fan-fiction sia vicino alle opere originali di Tolkien. Una pagina di dedica parla persino di Tolkien e di suo figlio, prima di utilizzare i personaggi creati dall’autore de Il Signore degli Anelli.

Come potete immaginare, questa causa probabilmente non andrà da nessuna parte e sembra essere stata fatta per motivi di pubblicità. Amazon si è chiaramente assicurata i diritti sulla storia de Il Signore degli Anelli che stanno raccontando collaborando con la Tolkien Estate. Qualcuno che forse sarà interessato a vedere questa causa è l’Embracer Group, la società di investimento che ha acquistato i diritti de Il Signore degli Anelli a titolo definitivo e potrebbe non gradire che qualcuno pubblichi opere non autorizzate.

