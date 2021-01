Uncharted: a quanto pare il film Sony è stato spostato all’11 febbraio 2022

L’adattamento cinematografico di Uncharted è stato spostato al 2022 dalla Sony Pictures. La società ha annunciato che il film con Tom Holland verrà spostato all’11 febbraio del prossimo anno, stando ovviamente a Deadline.

Il grande film è stato respinto più volte ora. Per prima cosa, hanno dovuto trovare una nuova star e si sono ripresi bene con il protagonista di Spider-Man. Ma ultimamente il respingimento delle date d’uscita è stato principalmente dovuto alla pandemia di coronavirus. In effetti, lo slittamento ha preoccupato anche alcuni fan circa Spider-Man 3. Ma con l’ ultimo annuncio del marchio PlayStation, il film Marvel non dovrebbe avere niente a che fare. Tuttavia, ciò legherebbe alcune cose per quanto riguarda la programmazione nel prossimo anno. Negli ultimi mesi sono stati girati così tanti film di successo che pianificare qualcosa guardando a quattro anni nel futuro sembra una cosa da pazzi in questo momento.

L’anno scorso, Holland ha detto ai fan su Instagram: “Le riprese stanno andando così bene. Il film è tutto quello che ho sognato sarebbe stato. Voglio dire, non so se avete giocato ai giochi, ma io ero un grandissimo fan, e tutto sta andando così bene“.

Wahlberg è assolutamente pronto per far vedere al pubblico il lavoro che lui e la sua giovane co-protagonista hanno messo in questo film. L’anno scorso, l’attore ha parlato dell’essere stato scelto per il ruolo di Nathan Drake prima e di dover passare al ruolo di Sully, dicendosi entusiasta.

