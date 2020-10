Uncharted: alcune prime immagini mostrano Tom Holland nei panni di Nathan Drake

Nathan Drake, incontra Nathan Drake. Sembra l’inizio di una barzellette ma è ciò che è venuto fuori da una piccola news a tema Uncharted.

I mondi si sono scontrati quando la Sony Pictures e il regista Ruben Fleischer (Venom) hanno deciso di iniziare a filmare finalmente Uncharted, l’adattamento cinematografico del popolare franchise di videogiochi. In una serie di prime foto della produzione, Tom Holland, che interpreta il carismatico cercatore di tesori Nathan Drake nel film, incontra Nolan North, l’attore che ha doppiato Nathan nei giochi.

Passando il testimone ad Holland, North ha twittato questo momento: “Come guardarsi in uno specchio! Orgoglioso di avere Tom Holland a continuare l’eredità di Drake!“. E Holland, che ha l’abitudine di svelare accidentalmente i segreti dei film, ha scherzato sui social media: “Pensi che Sony si arrabbierebbe se caricassi spontaneamente una prima foto. Ho ottenuto l’approvazione di Nolan, quindi immagino che non possano licenziarmi ora“.

Infatti il buon attore inglese ha mostrato una prima immagine di lui in costume di scena:

In più sono venute fuori alcune prime immagini. Queste includono anche alcuni indizi sulla trama del film. Una foto mostra un misterioso artefatto e l’altra mostra un libro sul famoso esploratore Ferdinando Magellano. Entrambi arrivano con una citazione di Magellano, condivisa sull’account Twitter ufficiale del film: “Inizia l’avventura. Incontra il futuro oscuro senza paura e conquista l’ignoto”. – Ferdinando Magellano”.

La serie videoludica di Uncharted include Uncharted: Drake’s Fortune del 2007, Uncharted 2: Among Thieves del 2009, Uncharted 3: Drake’s Deception del 2011 e Uncharted 4: A Thief’s End del 2016. Hanno seguito Nathan, un presunto discendente di Sir Francis Drake, da adulto in viaggio per il mondo verso luoghi storici alla ricerca di ambiti tesori perduti, dallo svelare i segreti del mitico El Dorado al rintracciare l’oro dei pirati perduto di Henry Avery.

La versione di Holland del personaggio sarà più giovane di quanto abbiamo visto nei giochi, mentre Mark Wahlberg reciterà nei panni di Victor “Sully” Sullivan , il mentore di Nathan. Il cast comprende anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Uncharted ha richiesto anni e anni di lavoro con più registi che si sono entrati ed usciti dal progetto. La produzione doveva finalmente iniziare all’inizio di quest’anno solo per essere nuovamente ritardata dalla pandemia di COVID-19. Ora, come mostrano le foto, tutti sono pronti con nuove precauzioni di sicurezza. L’avventura, come dice Sony, inizia davvero.

Fonte

