Uncharted: Antonio Banderas si unisce al cast

Nonostante i vari problemi di produzione, Antonio Banderas si unisce al cast del film live-action di Uncharted.

Tre registi hanno lasciato la regia del film live-action di Uncharted, celebre saga video ludica firmata Naughty Dog, ma finalmente le cose sembrano aver preso la direzione giusta, con Ruben Fleischer solido sulla sedia della regia, con un cast composto da Tom Holland e Mark Wahlberg nei rispettivi panni di Natha Drake e Victor Sullivan, ma che da oggi può vantare di avere all’interno un altro grande nome: Antonio Banderas.

Fresco di una nomination agli Oscar 2020 per la sua straordinaria perfomance nel bellissimo Dolor y Gloria di Almodòvar, Banderas entra a far parte del cast nei panni di un ruolo non specificato ma che di certo fa ben sperare in una perfomance che possa dar ulterior valore ad un progetto che, ora come ora, non sappiamo quanto possa promettere bene.

La notizia arriva direttamente dalla fedele Variety, che ci informa anche dell’entrata degli attori Sophia Ali e Tati Gabrielle nel cast del film, ovviamente sempre in ruoli non specificati.

Uncharted uscirà nelle sale statunitensi il 5 marzo 2021, con Ruben Fleischer alla regia, su una sceneggiatura di Joe Carnahan e Rafe Judkins, basata sull’omonima saga video ludica, e con Avi Arad, Alex Gartner e Charles Roven come produttori.

Nel cast Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor Sullivan) e Antonio Banderas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...