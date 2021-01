Uncharted: arrivano online una serie di nuove immagini dal film Sony

Nuove immagini dal film di Uncharted con Tom Holland nei panni di Nathan Drake forniscono nuove anticipazioni per l’avventura.

Leggi anche:

Il famosissimo franchise di videogiochi di Naughty Dog si sta finalmente avvicinando al suo debutto cinematografico. Sony ha passato anni a sviluppare un film di Uncharted, ma è stato solo quando la star di Spider-Man: Homecoming, Tom Holland, si è unito che è diventata una priorità più grande, con Ruben Fleischer alla regia.

Invece di adattare uno dei giochi di Uncharted, il film sarà una storia originale con protagonista un Nathan Drake più giovane di quanto i giochi presentino regolarmente. I fan stanno ancora aspettando che arrivi un trailer e mostri com’è veramente Uncharted, ma Sony ha già fornito alcuni closer-look. Holland ha condiviso un’immagine di lui sul set e certamente sembrava in parte per il giovane Drake. Nel frattempo, altre immagini ufficiali hanno anticipato potenziali punti della trama del film e altre sono appena arrivate.

Potete vederle qui sotto:

La serie videoludica di Uncharted include Uncharted: Drake’s Fortune del 2007, Uncharted 2: Among Thieves del 2009, Uncharted 3: Drake’s Deception del 2011 e Uncharted 4: A Thief’s End del 2016. Hanno seguito Nathan, un presunto discendente di Sir Francis Drake, da adulto in viaggio per il mondo verso luoghi storici alla ricerca di ambiti tesori perduti, dallo svelare i segreti del mitico El Dorado al rintracciare l’oro dei pirati perduto di Henry Avery.

La versione di Holland del personaggio sarà più giovane di quanto abbiamo visto nei giochi, mentre Mark Wahlberg reciterà nei panni di Victor “Sully” Sullivan , il mentore di Nathan. Il cast comprende anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Uncharted ha richiesto anni e anni di lavoro con più registi che si sono entrati ed usciti dal progetto. La produzione doveva finalmente iniziare all’inizio di quest’anno solo per essere nuovamente ritardata dalla pandemia di COVID-19. Ora, come mostrano le foto, tutti sono pronti con nuove precauzioni di sicurezza. L’avventura, come dice Sony, inizia davvero.

Il film Uncharted uscirà nelle sale il 16 luglio 2021.

