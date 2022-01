Uncharted: ecco un nuovo poster per il film Sony con Tom Holland

Prima della sua uscita tra poco più di un mese, è stata svelata oggi una nuova locandina per il film Uncharted. Il poster arriva come parte della campagna marketing, dopo l’ uscita di un nuovo trailer, solo poche settimane fa.

Nel complesso, questo poster presenta il personaggio di Tom Holland, Nathan Drake, sullo sfondo del poster, mentre i suoi co-protagonisti Mark Wahlberg , Antonio Banderas e Sophia Taylor Ali risiedono tutti sotto di lui. Tutti questi personaggi sono anche sovrapposti a quella che sembra essere un’isola, che è qualcosa che i precedenti trailer di Uncharted hanno mostrato.

“Avere un bell’aspetto mentre si rubano 5 miliardi di dollari di tesori conta come un’abilità, giusto?”, dice la descrizione del poster sui social media.

Potete vederlo qui sotto:

Looking good while stealing $5 billion in treasure counts as a skill, right? #UnchartedMovie is exclusively in movie theaters February 18. pic.twitter.com/QLaANLIrj0

— Uncharted (@unchartedmovie) January 13, 2022