Uncharted: la data d’uscita del il film slitta ancora una volta

Un altro giorno, un’altra nuova dose di cattive notizie per il lungometraggio di Uncharted in fase di sviluppo.

Sony Pictures ha apportato un aggiornamento al programma di rilascio, questa volta ritardando ancora una volta il film di Uncharted. Invece di debuttare il 18 dicembre di quest’anno, il film uscirà ora il 5 marzo 2021.

Il film di Uncharted debutterà ora nella data di uscita precedentemente occupata da un’altra pellicola della Sony che è stata in lavorazione da molto tempo, Masters of the Universe, visto che quel film è ora stato rimosso completamente dal programma della major.

Uncharted è in competizione con la sua nuova data di rilascio, in quanto Paramount abbia annunciato che Jackass 4 debutterà in quella data.

La notizia più recente circa Uncharted è che la Sony vuole Ruben Fleischer al timone del progetto, il regista famoso per altri successi della come Venom e Zombieland. Fleischer segna solo l’ultimo di una lunga serie di registi che sono stati associati al progetto tra cui Travis Knight di Bumblebee, Dan Trachtenberg di 10 Cloverfield Lane, Shawn Levy di Stranger Things, Seth Gordon di Baywatch e David O. Russell di The Fighter.

Il cast è stato un po’ meno accidentato lungo una strada rispetto ai registi, e Tom Holland è ancora accreditato per il ruolo del giovane Nathan Drake ormai da tre anni. Un problema però è il fitto programma di Holland, con le riprese di Spider-Man 3 che però è l’ultimo motivo del ritardo del film. Holland sarà affiancato nel film da Mark Wahlberg nei panni del suo mentore Victor “Sully” Sullivan, l’ironia è che Wahlberg era stato in precedenza ispirazione per il personaggio stesso di Drake anni prima.

