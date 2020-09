Uncharted: Mark Wahlberg e Tom Holland nelle prime foto dal set

L’adattamento del videogioco Uncharted è sicuramente uno di quei film che più hanno fatto sorridere i fan, non tanto per l’attesa quanto per i vari problemi che ci sono stati dietro le quinte.

Fra rinvii continui e altrettanti continui cambi di regista e sceneggiatori, sembrava che il film fosse maledetto e che non sarebbe mai arrivato, ma l’inizio delle riprese ha finalmente messo fine a questo teatrino, e grazie ad un utente Twitter possiamo mostrarvi le prime immagini dal set in cui vediamo Mark Wahlberg e Tom Holland (di spalle).

Potete vederle qui sotto:

La quasi comica serie di ostacoli che il film ha dovuto affrontare ha portato la sua sceneggiatura a veder molte persone lavorarci su, e fra Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker, sono state diverse le persone, ma finalmente Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins si sono confermati gli sceneggiatori finali. I registi coinvolti sono quasi altrettanti e fra questi figurano David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.

I fan dei videogiochi sono particolarmente curiosi di vedere come il film Uncharted, data sia la trama che il cast. Il film sarà diretto da Ruben Fleischer di Venom, con un cast che include anche Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. Recentemente, Wahlberg ha parlato del film, che originariamente avrebbe dovuto vederlo come Drake.

“Sono stato attaccato al film per anni per interpretare Nathan Drake e ora interpreto Sully. Anche con The Fighter, c’era un ticchettio”, ha detto Wahlberg in un’intervista all’inizio di quest’anno. “C’era l’orologio biologico. Dovevamo andare in fretta. È eccitante perché, senza rivelare troppo, è più una storia di origine. Incontrarli e sapere come Nathan diventa Nathan. Lui e Sully si incontrano, cercando non solo di superarsi l’un l’altro, ma anche di iniziare a collaborare e sviluppare quella relazione. Sarà molto bello. Mi sentivo come quando lo lessi la prima volta, sembrava di leggere Indiana Jones o Thomas Crown Affair. Ha questi grandi elementi di questi heist movie e d’avventura come non ho mai visto prima.”