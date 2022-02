Uncharted: un nuovo spot mostra una scena del film ambientata in un bar

Dopo un numero significativo di ritardi, il film di Uncharted della Sony Pictures uscirà finalmente il mese prossimo.

Lo studio ha mostrato di più del film negli ultimi mesi, rilasciando diversi trailer proprio in questi mesi, dove si sono visti finalmente i baffi di Mark Wahlberg per il ruolo di Victor “Sully” Sullivan. Poi, lo studio ha rilasciato una scena completa del film, con il Nathan Drake di Tom Holland in una battaglia a bordo di un aereo, e in un trailer finale in attesa che il film esca abbiamo visto alcune cose mi hanno decisamente convinto, come l’azione esagerata, gli stunt che appaiono perfettamente coreografati, e l’ironia del personaggio di Nathan Drake.

Oggi, in un nuovo spot condiviso dal canale Youtube di Sony Italia, possiamo mostrarvi una piccola scena del film (che se non volete vedere sapere come fare), che secondo me trasmette esattamente ciò che ci si dovrebbe aspettare da un film di Uncharted.

Potete vederla qui sotto:

Molti adattamenti dei videogiochi hanno fallito in questo senso nel corso degli anni, e solo i recenti Tomb Raider e Detective Pikachu hanno dimostrato qualità, ma il franchise di Uncharted significa chiaramente molto per Sony, quindi è giusto presumere abbiano investito molto nel progetto. La saga ha dimostrato di essere uno dei più grandi successi critici e commerciali delle piattaforme PlayStation e una vittoria cinematografica potrebbe aiutare i giochi a raggiungere un pubblico ancora.

La serie videoludica di Uncharted include Uncharted: Drake’s Fortune del 2007, Uncharted 2: Among Thieves del 2009, Uncharted 3: Drake’s Deception del 2011 e Uncharted 4: A Thief’s End del 2016. Hanno seguito Nathan, un presunto discendente di Sir Francis Drake, da adulto in viaggio per il mondo verso luoghi storici alla ricerca di ambiti tesori perduti, dallo svelare i segreti del mitico El Dorado al rintracciare l’oro dei pirati perduto di Henry Avery.

La versione di Holland del personaggio sarà più giovane di quanto abbiamo visto nei giochi, mentre Mark Wahlberg reciterà nei panni di Victor “Sully” Sullivan , il mentore di Nathan. Il cast comprende anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo. Uncharted sarà il 17 febbraio 2022 al cinema.

