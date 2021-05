Uncharted: un primo footage spunta in un video dedicati ai dipendenti della Sony

Il primo vero footage del film Uncharted è finalmente emerso, grazie al fatto che la Sony ha inserito questo micro momento in un nuovo video dedicati ai suoi dipendenti. Se sbatti le palpebre potresti perderlo.

Il nuovo filmato dura solo due secondi circa, ma è sufficiente per dimostrare che, dopo diversi anni di casting e modifiche alla regia, il film di Uncharted è una cosa reale che alla fine saremo in grado di vedere.

Il modo in cui Sony ha rivelato il primo footage di Uncharted è un po’ strano. Con così tanto clamore e attesa che circonda il progetto, si potrebbe pensare che la società avrebbe trattenuto la maggior parte dei footage per un grande evento, ma invece hanno nascosto circa 50 fotogrammi del film in un video in cui i suoi dipendenti “condividono il loro impegno e le loro idee in base ai piani della Sony dalle loro diverse prospettive”.

Non esattamente qualcosa che normalmente si morirebbe dalla voglia di guardare, a meno di non sapere che all’interno c’è un breve closer-look al film.

Di conseguenza, non c’è molto da vedere, se non il look del Nathan Drake di Tom Holland e del Victor “Sully” Sullivan di Mark Wahlberg. Vediamo un azzimato Sully passare davanti a Drake in un ristorante elegante. Drake lo guarda con uno sguardo di… sospetto, forse? Ed è tutto.

Potete vedere il tutto qui sotto. Il footage è proprio ad inizio video:

