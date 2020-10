Uncharted: una nuova foto del clapperboard annuncia la fine delle riprese

E proprio così, le riprese del film Uncharted sono ufficialmente terminate.

Questo segna solo le ultime notizie dal prossimo adattamento cinematografico, basato sui videogiochi dello sviluppatore Naughty Dog con Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Victor “Sully” Sullivan, e sembra che inizieremo a vederne ancora di più nel prossimo futuro.

Mentre la maggior parte dei dettagli del film sono ancora sconosciuti, è noto che la storia funge da prequel del franchise. Holland interpreta una versione più giovane di Drake e mostrerà come il personaggio è entrato in contatto con l’amico e figura paterna interpretata da Wahlberg. Holland ha recentemente condiviso il primo look ufficiale di se stesso nei panni di Nathan Drake, e Wahlberg ha anche anticipato uno sguardo completo al suo Sully.

Qui sotto il post che annuncia la fine delle riprese:

La serie videoludica di Uncharted include Uncharted: Drake’s Fortune del 2007, Uncharted 2: Among Thieves del 2009, Uncharted 3: Drake’s Deception del 2011 e Uncharted 4: A Thief’s End del 2016. Hanno seguito Nathan, un presunto discendente di Sir Francis Drake, da adulto in viaggio per il mondo verso luoghi storici alla ricerca di ambiti tesori perduti, dallo svelare i segreti del mitico El Dorado al rintracciare l’oro dei pirati perduto di Henry Avery.

La versione di Holland del personaggio sarà più giovane di quanto abbiamo visto nei giochi, mentre Mark Wahlberg reciterà nei panni di Victor “Sully” Sullivan , il mentore di Nathan. Il cast comprende anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Uncharted ha richiesto anni e anni di lavoro con più registi che si sono entrati ed usciti dal progetto. La produzione doveva finalmente iniziare all’inizio di quest’anno solo per essere nuovamente ritardata dalla pandemia di COVID-19. Ora, come mostrano le foto, tutti sono pronti con nuove precauzioni di sicurezza. L’avventura, come dice Sony, inizia davvero.

Il film Uncharted uscirà nelle sale il 16 luglio 2021.

