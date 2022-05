Uncoupled: ecco il trailer della nuova serie comedy di Netflix con Neil Patrick Harris

A quanto pare, Neil Patrick Harris sta per tornare alla commedia in una serie comedy Netflix in arrivo intitolata Uncoupled, e per creare un po’ di aspettativa circa l’attore davvero eccellente, è stato rilasciato il primo trailer dello spettacolo in otto parti.

La storia segue un personaggio di nome Michael, “che pensava che la sua vita fosse perfetta fino a quando suo marito non lo prende alla sprovvista uscendo dalla porta dopo 17 anni. Durante la notte, Michael deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente come un uomo gay single sulla quarantina a New York City”.

Si può dire che molti hanno apprezzato il lavoro di Neil Patrick Harris nel corso degli anni, e questo sembra un progetto perfetto per lui. La serie viene dal creatore di Emily in Paris, Darren Star, e dal produttore esecutivo di lunga data di Modern Family, Jeffery Richman.

Netflix ha anche rivelato che la serie verrà rilasciata sulla piattaforma il 29 luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...