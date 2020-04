Underwater: un easter egg mette in luce un evidente rimando ad Alien

Underwater, il film che ha visto Kristen Stewart come protagonista di un monster movie dai toni horror intrappolata in una installazione subacquea con un rimando lovecraftiano piuttosto evidente, ha fatto di uno dei più grandi horror fantascientifici la sua forza.

La particolarità dei rimandi all’Alien di Ridley Scott è piuttosto evidente nel film, e di recente, più precisamente quattro giorni fa, il regista ci ha tenuto ha sottolineare questa cosa per l’AlienDay.

Nell’immagine che il buon regista ha condiviso su Twitter vediamo il protagonista Vincent Cassel con su un evidente richiamo al film di Ridley Scott. Aguzzando la vista infatti possiamo notare come la sua cinghia riporti il logo della Weyland-Yutani. Per vederla meglio un utente Twitter ha preso l’immagine ed ha fatto un ingrandimento del logo.

Un gruppo di scienziati lavora in un laboratorio subacqueo. Quando un terremoto mette tutti in pericolo mortale, i ricercatori cercano di trovare un modo per tornare in superficie prima che sia troppo tardi.

Underwater è uscito nelle sale statunitensi il 10 gennaio 2020, con William Eubank alla regia, su una sceneggiatura di Adam Cozad e Brian Duffield, con un soggetto scritto da quest’ultimo, e con Peter Cherin, Tonia Davis e Jenno Topping come produttori. La fotografia è a cura di Bojan Bazelli, mentre la colonna sonora è composta da Marco Beltrami e Brandon Roberts.

Nel cast Kristen Stewart (Norah), T.J. Miller, Jessica Henwick (Emily), John Gallagher Jr. e Vincent Cassel.

