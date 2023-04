Universal Pictures svilupperà un remake live-action di Dragon Trainer

Parrebbe esser stato ufficialmente confermato che un film live-action di Dragon Trainer è in fase di sviluppo presso la Universal Pictures.

La trilogia di How to Train Your Dragon si è rapidamente affermata come una delle più amate nella storia del cinema, con una fanbase affezionata in tutto il mondo. Il primo film ha raccolto molti consensi, sia sugli aggregatori di recensioni che in recensioni vere di veri critici, e il franchise che ha incassato oltre 1,5 miliardi di dollari al botteghino per la Universal da quando è arrivato nel 2010.

Dall’uscita nel 2010, le avventure di Hiccup con i draghi di Berk si sono affermate come alcuni dei più grandi nomi fra i titoli dei film d’animazione, ricevendo un sacco di elogi solitamente riservati solo a film del calibro della Pixar.

The Hollywood Reporter ha confermato che un film live-action di How to Train Your Dragon è in arrivo preso la Universal Pictures. Il nuovo film live-action adatterà la storia della trilogia animata, piuttosto che continuare la serie.

Dean DeBlois, il regista dietro la trilogia animata, tornerà per il film live-action come regista, sceneggiatore e produttore. DeBlois ha lavorato a numerosi film d’animazione acclamati dalla critica come la trilogia del drago e Lilo e Stitch, ma questa sarà la prima volta che dirigerà un film live-action.

L’uscita del film live-action di How To Train Your Dragon è attualmente prevista per il 14 marzo 2025. Il casting è attualmente sconosciuto, ma secondo quanto riferito è in corso.

Secondo THR, la Universal sta attualmente cercando di iniziare le riprese quest’estate, con lo studio che sta attualmente preparando l’inizio della produzione.

