Untitled Horror Movie: il trailer della commedia horror con Katherine McNamara girato in quarantena

Katherine McNamara ha condiviso sul proprio account Instagram, il trailer di una nuova commedia horror soprannaturale intitolata Untitled Horror Movie, poi arrivata su Youtube, che segue un gruppo di attori che hanno deciso di realizzare il proprio film horror.

Nella storia: “Con il loro programma televisivo di successo sull’orlo della cancellazione, sei attori decidono di filmare il proprio film horror da casa sui propri telefoni, evocando involontariamente uno spirito con un’affinità per la violenza. Questo cast e la troupe hanno realizzato un film in quarantena senza mai incontrarsi… gli attori hanno sistemato le luci, si sono truccati e hanno controllato le telecamere. I realizzatori hanno consigliato Zoom. In qualche modo… ha funzionato”.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Anche chi non è fan di questo tipo di film probabilmente può apprezzare l’indole indipendente e il periodo in cui è stato realizzato, in quanto fatto soprattutto per vincere lo stress portato dalla pandemia.

Il cast include Luke Baines, Darren Barnet, Tim Granaderos, Claire Holt, Katherine McNamara, Emmy Raver-Lampman, Kal Penn, Brower Aisha Tyler, Kevin Daniels, Lesly Kahn e Sohm Kapila.

Untitled Horror Movie è stato diretto da Nick Simon (Removal, The Girl in the Photographs). Il film sarà distribuito da (Yet) Another Distribution Company direct-to-VOD (iTunes / Amazon) a partire dal 15 giugno; insieme a uno speciale evento in anteprima in live streaming il 12 giugno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...