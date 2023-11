Uomini e Donne: Ermes Faccoli torna per Ida Platano. La risposta di lei gela il pubblico in studio!

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta il 28 novembre, Ida Platano è stata presentata a nuovi corteggiatori, tra cui spicca la figura di Ermes Faccoli, noto per la sua partecipazione passata a Ciao Darwin e già conosciuto nel programma come Cavaliere di Roberta Di Padua. La dinamica tra lui e l’ex Dama, tuttavia, ha conosciuto una conclusione poco favorevole.

Prima di essere escluso dalla tronista, Ida Platano ha rivolto a Ermes un rimprovero sorprendente: “Tuo fratello si è presentato nel mio salone, voleva conoscermi“. La situazione ha aggiunto un elemento di inatteso intreccio alle dinamiche del programma.

Ma vediamo subito che cosa è successo tra Ermes Faccoli e Ida Platano, e anche il successivo botta e risposta con Roberta di Padua, che ha lasciato il pubblico senza parole!

Uomini e Donne, Ida Platano in studio (Foto da Instagram)

Uomini e Donne: l’opinione di Ida Platano

Piazzandosi di fronte a Ida Platano, Ermes Faccoli ha fatto la sua presentazione con queste parole: “Ho 35 anni, quasi 36. Ti ho notata e, poiché mi sei sempre piaciuta, ho deciso di scriverti per conoscerti.” La risposta chiara della tronista è stata: “Non sono interessata. Prima però voglio dirti una cosa. Tu e tuo fratello volete conoscermi? Lui è venuto nel mio salone e mi ha detto che si sarebbe presentato da me per conoscermi. Volete conoscermi insieme?”

Ermes ha risposto con stupore: “Questa cosa non la sapevo.” Ida ha proseguito spiegando che suo fratello le aveva parlato di lui. La situazione è stata commentata da Tina Cipollari, che ha consigliato a Ermes di ritentare e di aspettare la prossima tronista, mettendo in evidenza la figuraccia che aveva fatto. Insomma un ritorno non proprio trionfale per Ermes Faccoli.

Il botta e risposta di Ermes Faccoli con Roberta di Padua

Prima di lasciare lo studio, Roberta Di Padua ha rivolto a Ermes questa domanda: “Sei tornato in un programma dove ti è stata negata la replica?” Ermes ha condiviso la sua frustrazione: “Non ho potuto ribattere. Mi sarebbe piaciuto affrontare i tuoi giudizi su due spritz o sull’insalata. Mi hai etichettato così,” facendo riferimento alle esperienze passate come cavaliere di Roberta Di Padua.

La Dama ha replicato con fermezza: “Uscite da qui e subito rilasciano interviste. Poi, quando sono qui, si tirano indietro.” A questo punto, Ermes ha preferito abbandonare lo studio. Ida Platano ha poi preso la decisione di iniziare una conoscenza, salutando tutti i corteggiatori tranne Mario.