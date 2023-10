Uomini e donne, Maurizio respinge Gemma e Maria De Filippi interviene: tensione in studio!

La delusione di una nuova frequentazione finita male affligge Gemma Galgani durante la puntata di “Uomini e Donne” trasmessa il 12 ottobre. Dopo aver respinto Maurizio per paura che lui stesse approfittando della sua popolarità, la dama del trono over è apparsa molto abbattuta. E, per questo, è intervenuta Maria De Filippi.

Maria De Filippi interviene in soccorso di Gemma Galgani

Come riporta TgCom24, Maria De Filippi, notando lo stato d’animo di Gemma Galgani, le ha chiesto come sta. E ha dichiarato che la redazione di Uomini e donne ha ricevuto una telefonata da parte sua, in cui piangeva e manifestava la paura di perdere definitivamente Maurizio dopo aver declinato un appuntamento con lui. La conduttrice mette in guardia la dama, ancor più dopo le accuse mosse da Tina Cipollari secondo cui il cavaliere starebbe uscendo con Gemma solo per farsi vedere in pubblico e non per un reale interesse nei suoi confronti.

La conduttrice sottolinea che il fatto che la dama si senta così triste per la situazione conferma che lei stessa pensa che Maurizio sia interessato solo alla sua immagine e alla sua fama, altrimenti non ci sarebbe motivo di provare tali emozioni negative.

Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne

Uomini e donne, Maurizio sotto accusa: tensione in studio

Gemma Galgani, in studio, ha spiegato che aveva il timore che il suo rifiuto potesse comportare delle conseguenze. E, ora, si ritrova a fare i conti con questa situazione. Maria De Filippi, allora, ricorda alla dama che Maurizio si è rifiutato molte volte di baciarla e ha dato chiari segnali che non era interessato a un futuro insieme. La De Filippi le consiglia così di chiedere esplicitamente all’uomo se è disposto a dare quel bacio tanto atteso.

Maurizio interviene e, rivolgendosi direttamente a Gemma, dichiara che non ha senso chiedergli quel gesto. Questa frase ha però scatenato la reazione degli opinionisti presenti in studio, che lo accusano di essere interessato unicamente alla visibilità che la sua frequentazione con Gemma gli può portare. La Galgani, ormai sopraffatta dalle emozioni, si è domandata se fosse possibile chiedere un bacio dopo un mese e mezzo di frequentazione e sentirsi dire che non si è pronti.

Il Cavaliere però conferma la sua posizione, spiegando che ha sempre stimato la dama torinese come persona e che non l’ha mai sfruttata, ma che non si sente di andare oltre rispetto a ciò che è già stato stabilito fin dal loro primo incontro. Non vuole sentirsi obbligato a compiere gesti in maniera forzata.