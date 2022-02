Upload 2: ecco il trailer dell’attesa seconda stagione dello show Prime Video di Greg Daniels

Cosa potrebbe rendere la valle misteriosa che è il mondo in Upload ancora più vagamente inquietante? Bambini, ovviamente.

L’introduzione dei bambini digitali – “prototykes”, nel gergo dello show – è uno dei frammenti chiave delle nuove informazioni nel trailer della seconda stagione di Upload. Il trailer per l’interessante ibrido fantascientifico/drammatico con tocchi di commedia di Amazon Prime Video, sviluppato da Greg Daniels, riporta in scena anche molti dei personaggi chiave dello show.

Qui sotto potete vedere il trailer:

In particolare, Ingrid (Allegra Edwards) ha caricato la sua coscienza per colmare il divario vita nell’aldilà tra lei e l’ex fidanzato Nathan (Robbie Amell). L’angelo dell’amore post-morte e del servizio clienti di Nathan, Nora (Andy Allo), torna in Horizen, l’azienda che gestisce l’aldilà digitale per coloro che possono permetterselo, dopo aver trascorso del tempo con un gruppo anti-tecnologico chiamato Ludds.

E sì, i prototipi – con il volto dell’onnipresente staff di intelligenza artificiale di Owen Daniels presso il resort dell’aldilà di Lakeview – sono opportunamente fuori controllo.

Il cast di Upload include anche Kevin Bigley nei panni dell’amico dell’aldilà di Nathan, Luke, Zainab Johnson nei panni della collega di Nora agli Horizen, Aleesha, Josh Banday nel ruolo di Ivan, il lavoratore di Horizen, e Andrea Rosen nel ruolo di Lucy, supervisore di Horizen.

Daniels (The Office, Space Force, King of the Hill) ha creato la serie e funge da showrunner. È produttore esecutivo con Howard Klein.

La seconda stagione di sette episodi di Upload sarà presentata in anteprima l’11 marzo 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...