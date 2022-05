Upload 3: Prime Video rinnova la serie di Greg Daniels per una terza stagione

Amazon torna nel mondo virtuale.

Il gigante della vendita al dettaglio e streamer ha concesso il rinnovo della terza stagione alla commedia fantascientifica Upload di Greg Daniels. Il rinnovo arriva due mesi dopo il debutto della seconda stagione delle serie Robbie Amell e Andy Allo.

“Upload è diventato un successo che continua a essere una delle commedie originali più seguite su Prime Video”, ha affermato Vernon Sanders, capo della divisione televisione degli Amazon Studios. “La serie continua a connettere e immaginare infinite possibilità per il futuro della tecnologia e dell’umanità. Con il distintivo tocco comico di Greg, insieme al dinamico team creativo e agli attori di talento, è stata realizzata una serie di rilevanza mondiale che siamo tutti incredibilmente orgogliosi di riportare in vita un’altra stagione.”

Amazon, come altri streamer, non rivela dati specifici sulle visualizzazioni. Detto questo, lo streamer afferma che la seconda stagione è rimasta una delle prime 10 serie sulla sua piattaforma dal suo debutto l’11 marzo ed è entrata nella lista dei primi 10 originali di Nielsen.

“Sono entusiasta di continuare la storia di Nathan e Nora e degli altri residenti di Lakeview e dell’America del prossimo futuro, mentre cercano di divertirsi e fare la cosa giusta sia nel mondo reale che in quello virtuale”, ha detto Daniels in una dichiarazione che annuncia la notizia mercoledì.

Upload è una serie televisiva statunitense creata da Greg Daniels, con Robbie Amell e Andy Allo. La prima stagione è stata resa disponibile il 1° maggio 2020 su Prime Video. Dopo una settimana dalla pubblicazione della prima stagione, Amazon Studios ha rinnovato la serie per una seconda stagione.

Upload è ambientato nel 2033, in un futuro in cui gli esseri umani sono in grado di “caricare” (upload) la propria coscienza, al momento della morte del proprio corpo, in un aldilà digitale, un ambiente più o meno ideale a seconda del prezzo pagato per ottenerlo. Quando Nathan va incontro a morte prematura per un incidente stradale dalle dinamiche oscure provocato apparentemente dalla sua auto a guida autonoma, viene accolto nella sua versione del paradiso, nota come “Lake View”, da Nora, un’assistente umana incaricata di affiancare le fasi iniziali di adeguamento e apprendimento al nuovo piano di esistenza. La serie segue i due mentre Nathan si abitua alla vita lontano dai suoi cari e Nora fatica a rimanere a galla economicamente e a lavorare insieme a Nathan nel mondo virtuale, come suo angelo ovvero aiutante, mentre il mistero sulla morte di quest’ultimo si dipana.

Il cast di Upload include, Allegra Edwards nel ruolo di Ingrid, Robbie Amell in quello di Nathan, Andy Allo)ì nel ruolo di Nora, e inoltre anche Kevin Bigley nei panni dell’amico dell’aldilà di Nathan, Luke, Zainab Johnson nei panni della collega di Nora agli Horizen, Aleesha, Josh Banday nel ruolo di Ivan, il lavoratore di Horizen, e Andrea Rosen nel ruolo di Lucy, supervisore di Horizen.

Daniels (The Office, Space Force, King of the Hill) ha creato la serie e funge da showrunner. È produttore esecutivo con Howard Klein.

La seconda stagione di sette episodi di Upload è stata presentata in anteprima l’11 marzo 2022.

