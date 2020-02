Vagrant Queen: ecco il trailer della serie SyFy adattamento dell’omonimo fumetto Vault Comics

La nuova serie del network Syfy, Vagrant Queen, sarà presentata in anteprima venerdì 27 marzo. La serie live-action di 10 episodi è un adattamento dell’omonima serie originale a fumetti pubblicata da Vault Comics.

L’avventura è prodotta da Blue Ice Pictures e presenta il lavoro di una squadra di sceneggiatori e registi interamente al femminile. Jem Garrard è il creatore e lo showrunner dello show.

La serie segue Elida (Adriyan Rae) da bambina regina a reietta orfana mentre ripulisce gli insidiosi angoli della galassia, sempre un passo avanti rispetto al governo della Repubblica che cerca di estinguere la sua linea di sangue. Quando il suo vecchio amico Isaac (Tim Rozon) si presenta sostenendo che sua madre, Xevelyn, è ancora viva, si dirigono con il loro nuovo alleato, Amae (Alex McGregor), per mettere in scena un salvataggio che riporterà il reale fuggitivo nel pericoloso cuore del suo ex regno – e la metterò contro un mortale vecchio rivale, il comandante Lazaro (Paul du Toit).

Il tono della serie d’avventura di un’ora è descritto come “una space opera divertente, violenta e sarcastica”. Vagrant Queen è girato a Città del Capo, in Sudafrica. Garrard ha sviluppato la serie per la televisione e funge da showrunner e produttore esecutivo. Lance Samuels e Daniel Iron sono produttori esecutivi. FJ DeSanto e Damian Wassel sono anche loro produttori esecutivi per conto di Vault Comics.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mentre qui sotto il poster promozionale:

