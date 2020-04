Venom 2: alcune immagini leak mostrerebbero il look di Carnage

Uno sguardo a Carnage potrebbe essere trapelato online durante un leak d’immagini a bassa risoluzione per Venom 2, ma dubitiamo della sua veridicità perché diffuse prima di tutto su Reddit.

Come sapete, si dice che presto uscirà un primo trailer di Venom 2, quindi secondo alcuni le immagini provengono dal teaser in arrivo che potrebbe mostrare il primo sguardo a Carnage nel film. Ovviamente non è noto se le immagini di Carnage siano legittime, ma a parere nostro la prima immagine potrebbe esserlo perché mostra quella che sembra essere la mano di Carnage dietro una gabbia.

La seconda immagine sembra essere piuttosto falsa, ma ancora una volta, non possiamo esserne sicuri.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Diretto da Andy Serkis su una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying e Woody Harrelson nei panni di Carnage.

La star di No Time to Die, Naomie Harris, è stata recentemente segnalata in trattative per il ruolo di Shriek. Si ritiene che Venom 2 sia il film che Sony farà uscire nelle sale il 2 ottobre 2020.

