Venom 2: Andy Serkis dona alcuni aggiornamenti sul film

Andy Serkis ha fornito un aggiornamento su Venom 2, rivelando che è ben coinvolto nelle riprese del sequel Marvel / Sony.

Grazie al successo al botteghino del primo Venom (che ha incassato 856 milioni di dollari in tutto il mondo), la Sony sta andando avanti con i piani per rendere i suoi film coi cattivi di Spider-Man parte del MCU. Il trailer di Morbius di luglio ha già confermato che lo spin-off guidato da Jared Leto e quantomeno collegato ad un personaggio del MCU, con Michael Keaton che riprende il suo ruolo de L’Avvoltoio.

L’imminente Venom 2 della Sony dovrebbe basarsi ulteriormente su quell’idea, con Tom Holland potenzialmente in arrivo come Peter Parker (secondo alcune voci).

Tom Hardy sta ritornando al ruolo di Eddie Brock per il sequel di Venom assieme a Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni dell’ex fidanzata di Eddie, Anne Weying, e del serial killer Cletus Kasady. Hardy ha confermato sui social media che le riprese di Venom 2 erano in corso lo scorso novembre, ma ha cancellato il suo post poco dopo. Per fortuna, Serkis – che ha firmato per la regia la scorsa estate – da allora ha confermato che ormai è già dentro le riprese del film.

Parlando con Digital Spy (via SR) e altri membri della stampa all’EE British Academy Film Awards, Serkis ha confermato che ha trascorso 40 giorni con le riprese di Venom 2, descrivendolo come “davvero elettrizzante”. L’attore-regista è stato, naturalmente, silenzioso riguardo i dettagli, anche se ha anticipato che il film vedrà un approfondimento del rapporto tra Venom ed Eddie Brock e, ovviamente, c’è una nemesi.

