Venom 2: Cletus Kasady in azione in un video leak dal set

Un primo video dal set di Venom 2 con Tom Hardy rivela Woody Harrelson in azione nei panni di Cletus Kasady.

La scena post-crediti di Venom di Sony ha visto un breve incontro tra l’Eddie Brock di Tom Hardy e il Cletus Kasaday di Woody Harrelson, che ha creato l’introduzione del malvagio Carnage. Ora, un nuovo video dal set di Venom 2 offre ai fan un’anteprima di una scena in cui Cletus Kasaday affronta la polizia.

Evidentemente, la scena che sta venendo girata coinvolge il Cletus Kasady di Woody Harrelson che viene arrestato dalla polizia prima di sparargli. Tuttavia, il personaggio sembra non essere influenzato dai proiettili e i gesti delle mani indicano che il simbionte di Carnage probabilmente lo sta proteggendo.

Potete vedere il video qui sotto:

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!

It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.

I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?

Either way it looks great!

pic.twitter.com/KgMC7j7OyU

— Let’s Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020