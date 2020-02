Venom 2: ecco la prima immagine di Woody Harrelson nel ruolo Carnage

Per i fan della Marvel c’è stata una rivelazione durante i titoli di coda di Venom della Sony nel 2018.

Nonostante la critica, Venom è stato un grande successo per lo studio e ha usato la sua scena post-crediti per creare un sequel diretto. Eddie Brock di Tom Hardy è stato mandato in prigione per riferire di un pericoloso serial killer, che si è rivelato essere nient’altro che Cletus Kasady, meglio conosciuto dai fan della Marvel Comics come Carnage. Woody Harrelson ha interpretato il cattivo nella scena e riprenderà il ruolo in Venom 2, anche se sembra che sfoggerà un aspetto molto diverso nel suo solito.

Qui sotto infatti potete vedere la prima immagine del personaggio dal film:

Per quanto per molti possa essere stato di cattivo gusto, quella scena post-crediti originale ha detto ai fan tutto ciò che dovevano sapere sul potenziale sequel di Venom, che non era stato ancora annunciato, ovvero che sarebbe intervenuto come antagonista di Eddie.

Dopo uno strano e inquietante discorso, il personaggio di Harrelson ha guardato Eddie negli occhi dicendo: “Sarà Carnage”, parlando sia con l’eroe che con il pubblico in quel momento.

Anche con Carnage che appare come il cattivo principale in Venom 2, i fan sperano ancora di vedere lo Spider-Man di Tom Holland fare un cameo. Ciò è improbabile, ma il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente suscitato speculazioni con i suoi commenti sulla versatilità del franchise di Spider-Man.

“Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nel MCU continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto entusiasti di continuare a lavorarci”, ha detto Feige. “Spider-Man è un’icona e un eroe potente la cui storia attraversa tutte le età e il pubblico di tutto il mondo. Sarà l’unico eroe con super-poteri e attraversare universi cinematografici, così mentre la Sony continua a sviluppare il proprio universo di Spidey non si sa mai quali sorprese potrebbe riservare il futuro.”

