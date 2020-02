Venom 2: Tom Hardy e Woody Harrelson insieme in una foto dal set di San Francisco

Una nuova foto dietro le quinte di Venom 2 mostra Tom Hardy e Woody Harrelson che si divertono sul set.

Tom Hardy e Woody Harrelson si uniranno dopo essersi incontrati brevemente nella scena post-credits di Venom, dove Eddie Brock ha iniziato a intervistare Cletus Kasady, destinato a diventare Carnage. Dopo che Venom è stato un grande successo al botteghino, il sequel è stato messo in produzione e fissato per l’arrivo nei cinema entro la fine dell’anno.

Attualmente sta girando a San Francisco, dove è stato girato anche il primo Venom, e per celebrare le riprese il fotografo Greg Williams ha condiviso su Instagram un nuovissimo scatto delle star Tom Hardy e Woody Harrelson. L’immagine, che è in bianco e nero, mostra entrambe le stelle per le strade di San Francisco in piedi accanto a una decappottabile.

Potete vedere la foto qui sotto:

Diretto da Andy Serkis su una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying e Woody Harrelson nei panni di Carnage.

La star di No Time to Die, Naomie Harris, è stata recentemente segnalata in trattative per il ruolo di Shriek. Si ritiene che Venom 2 sia il film che Sony farà uscire nelle sale il 2 ottobre 2020.

