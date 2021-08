Venom: La Furia di Carnage, ecco il nuovo trailer con alcune scene inedite!

La Sony Pictures ha ufficialmente rilasciato il trailer di Venom: Let There Be Carnage, intitolato in italiano come Venom: La Furia di Carnage, di cui si è parlato molto in questi giorni, che mostra dei nuovi closer-look all’antieroe targato Marvel e interpretato da Tom Hardy insieme al pericoloso cattivo portato in scena da Woody Harrelson.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto in italiano:

Venom 2, film diretto da Andy Serkis, è il sequel del primo film sull’antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage, alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock in sella alla sua moto raggiunge la prigione di San Quentin per intervistare l’omicida. Durante il loro breve dialogo, Carnage preannuncia che riuscirà a uscire da prigione e a compire una nuova carneficina.

Nel cast Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Peggy Lu.

Venom 2 uscirà nelle sale statunitensi il 24 settembre 2021, mentre in Italia si prevede un’uscita on-demand anche se voci di corridoio lasciano intendere possa uscire anche da noi in sala.

