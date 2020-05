Venom: La Furia di Carnage, un video mostra il titolo italiano

Dopo qualche giorno dalla rivelazione del titolo ufficiale del sequel di Venom diretto da Andy Serkis, attraverso un video caricato sulla pagina facebook ufficiale del film è stato rivelato anche il titolo italiano.

Come ci si poteva aspettare il titolo è semplicemente una traduzione interpretata del titolo originale, e recita: “Venom: La Furia di Carnage”.

Qui sotto potete vedere il video:



Diretto da Andy Serkis su una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying e Woody Harrelson nei panni di Carnage.

La star di No Time to Die, Naomie Harris, è stata recentemente segnalata in trattative per il ruolo di Shriek. Si ritiene che Venom 2 sia il film che Sony farà uscire nelle sale il 2 ottobre 2020.

