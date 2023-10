Verissimo: svelati gli ospiti di Sabato 21 Ottobre 2023! La protagonista di Terra Amara si confessa

By

In un fine settimana ricco di emozioni, il tuo appuntamento imperdibile è con “Verissimo” su Canale 5. Questo sabato e domenica, sarete travolti da interviste esclusive che sveleranno segreti e passioni dei protagonisti del mondo dei reality, delle soap opera e dei talent show. Sarà un’esperienza unica per esplorare le vite di questi volti familiari, sia sul palco che fuori. Ma soprattutto, un ospite promette di rubare la scena – Alessandro Basciano.

Verissimo: tutti i partecipanti

Non potete perdervi gli appuntamenti fissati per sabato 21 e domenica 22 alle 16:30. Le aspettative sono alle stelle, con luminarie personalità dello spettacolo, dello sport e della letteratura che si apriranno con sincerità al pubblico, condividendo emozioni, riflessioni e progetti futuri.

Iniziamo con la puntata di sabato 21 ottobre 2023. Nel calore dello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, faremo nuovamente tappa a “Terra Amara“, il mondo dell’appassionante soap turca trasmessa quotidianamente sui canali Mediaset. E al centro dell’attenzione, la perfida Behice.

Ma gli occhi del pubblico saranno fissi su Alessandro Basciano, pronto a raccontare la sua versione dei fatti riguardo alla fine della relazione con Sophie Codegoni. Un’intervista tanto attesa, giunta esattamente una settimana dopo quella della sua ex compagna.

Verissimo (foto ANSA)

L’attesissima intervista a Behice di Terra Amara!

Dalle anticipazioni di “Verissimo,” apprendiamo che Esra Dermancioglu, l’attrice che incarna la spietata Behice di “Terra Amara,” varcherà la soglia del salotto di Canale 5 per svelare retroscena intriganti della serie turca. Ma non finisce qui. Rudy Zerbi, il maestro di talenti nel show di Maria De Filippi, condividerà dettagli sul suo rapporto con gli allievi, tra cui Arnold Cardaropoli, un ex gieffino.

Mentre i dettagli sugli ospiti della puntata di domenica rimangono avvolti nel mistero, circolano voci su un possibile incontro con Ciro Immobile, il capitano della Nazionale e della Lazio. Continuate a seguirci su Cinespression per scoprire tutte le anticipazioni sugli ospiti di domenica appena saranno rivelate. “Verissimo” continua a incantare il suo pubblico con interviste e storie coinvolgenti, un viaggio nell’universo delle star che non potete permettervi di perdere.

Chi è Behice?

Behice è un personaggio della soap opera turca “Terra Amara.” Interpretata dall’attrice Esra Dermancioglu, Behice è uno dei personaggi chiave della trama. Nella serie, Behice è notoriamente una figura controversa e spietata. La sua presenza è spesso associata a intrighi, segreti e tensioni all’interno della trama. La sua personalità complessa e i suoi intrecci con altri personaggi contribuiscono a rendere “Terra Amara” una serie avvincente e piena di colpi di scena.