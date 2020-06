Victoria Mahoney farà il suo debutto alla regia con un adattamento di Kill Them All

La regista di seconda unità di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Victoria Mahoney, farà il suo debutto alla regia con un adattamento della grapich novel, Kill Them All, scritta da Kyle Starks.

Il progetto è descritto come una lettera d’amore per i film d’azione degli anni ’90. Kill Them All racconta la storia di “un assassino tradito in una campagna di vendetta e un ex poliziotto che si unisce per abbattere un signore del crimine. La loro nemesi domina da un grattacielo di Miami di 15 piani, quindi il duo deve andare piano per piano uccidendo assassini, capi di gang di Luchadore, ex fidanzati e impiegati”.

Questo suona simile ai concept che hanno dato vita a film come The Raid e Dredd, che presentano entrambi individui tosti che entrano in un abitazione e si fanno strada verso la cima. Immagino possa essere divertente vederne una diversa, ma vedremo.

Il film è della Paramount Pictures ed è prodotto da Josh Appelbaum e Andre Nemec, che hanno contribuito a Mission: Impossible – Protocollo Fantasma e Teenage Mutant Ninja Turtles. La sceneggiatura del film è stata scritta da James Coyne.

Mahoney ha anche diretto episodi di diverse serie come Power e American Crime, nonché un episodio del thriller di prossima uscita, Lovecraft Country, di JJ Abrams e Jordan Peele.

