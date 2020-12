Vikings 6b: Amazon trasmetterà in esclusiva gli episodi finali della serie

Gli ultimi dieci episodi del drama storico di Michael Hirst, Vikings, si stanno spostando da History ad Amazon per la loro battuta finale. I primi dieci episodi della sesta stagione sono andati in onda tra dicembre 2019 e febbraio 2020.

Lo streamer ha raggiunto un accordo per poter trasmettere la seconda parte dell’ultima stagione del dramma della MGM, e a quanto pare il gigante rilascerà tutti e dieci gli episodi finali il 30 dicembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Austria e in Irlanda – attendiamo notizie per l’Italia.

L’insolito arrangiamento lascia intendere che History, che originariamente aveva commissionato lo spettacolo, avrà solo i diritti per la distribuzione secondaria su uno dei suoi programmi chiave. La notizia arriva mentre il canale A+E Networks sta uscendo dalla serie dando indietro alcuni script, per concentrarsi su miniserie limitate. Ciò però significa anche che Amazon e Netflix trasmetteranno entrambe le serie Vikings nello stesso periodo, ma non dobbiamo ricordarci che quest’ultimo sta attualmente girando lo spin-off, Vikings: Valhalla, in Irlanda, di cui attendiamo maggiori informazioni.

Vikings è una serie televisiva canadese di genere storico creata e scritta da Michael Hirst, che ha debuttato il 3 marzo 2013 sulla rete televisiva History. Negli Stati Uniti è trasmessa in simulcast su History.

La serie, ambientata nel IX secolo principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche,[1] racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato dall’attore australiano Travis Fimmel, e di altri personaggi storici come Lagertha, Rollone, Hrafna-Flóki Vilgerðarson, Aelle II di Northumbria, Aslaug Sigurdsdóttir, Björn Ragnarsson, Egberto del Wessex, Horik I, Harald I di Norvegia, Halfdan il Nero, Ívarr Ragnarsson, Etelvulfo del Wessex e Alfredo il Grande.

In Italia, la prima stagione è stata trasmessa in prima visione da Rai 4, mentre le stagioni successive sono distribuite in esclusiva attraverso il servizio on demand TIMvision.

