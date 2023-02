Vikings: Valhalla 3, Netflix conferma il rinnovo della serie per una terza stagione

Quest’anno si sta rivelando l’anno dei Vichinghi. Certo, “The Northman” di Robert Eggers e tutto il suo splendore è uscito nel 2022, ma questo è l’anno in cui “Vinland Saga” torna finalmente per seguire la sua complessa storia di vendetta con una seconda stagione più tranquilla e meditativa, e Netflix esplora una continuazione del suo franchise con la seconda stagione di “Vikings: Valhalla”.

Vikings: Valhalla è, ovviamente, il seguito dello show “Vikings” che è andato in onda per la prima volta sul canale History dieci anni fa e ha riscosso molto successo, nonostante il creatore fosse preoccupato che “Vikings” non avrebbe superato la stagione 1.

Racconta la storia della fine dell’era vichinga, concentrandosi su una varietà di personaggi di diversi paesi e percorsi di vita, mentre affrontano l’invasione dei norreni dell’Inghilterra e l’ascesa del cristianesimo nel mondo vichingo.

La seconda stagione ha visto i nostri personaggi principali, Leif Freydís e Harald, sparsi per l’Europa mentre Olaf continuava la sua conquista voluta dal dio cristiano, costringendo ogni vichingo a convertirsi o morire. Nel frattempo, nell’Inghilterra medievale, sorgono problemi quando qualcuno cerca di assassinare la regina Emma, ​​mentre il rapporto del conte Godwin con la corona viene messo alla prova.

Per fortuna per i fan questa non è la fine della storia. Netflix ha infatti confermato che “Vikings: Valhalla” tornerà per la stagione 3.

Vikings: Valhalla has been renewed for a third season! pic.twitter.com/KMXnadB1Yh — Netflix (@netflix) February 16, 2023

Basato sulla serie di History Channel “Vikings” creata da Michael Hirst, “Vikings: Valhalla” è ambientato più di mille anni fa all’inizio dell’XI secolo e racconta le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi che siano mai vissuti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua focosa e testarda sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Mentre attendiamo notizie circa la terza stagione, la seconda stagione, composta da otto episodi di 49 minuti ciascuno, vede i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat; un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini, secondo la descrizione ufficiale di Netflix. Trovandosi improvvisamente fuggiaschi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi oltre i fiordi di Kattegat.

La seconda stagione di Vikings: Valhalla vede nel cast Hayat Kamille, Sam Corlett, Lujza Richter, Leo Suter, David Oakes, Frida Gustavsson, Laura Berlin, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Bradley Freegard.

Jeb Stuart è lo showrunner della serie, e scrive insieme a Vanessa Alexander, Declan Croghan, Jeb Stuart, Eoin McNamee, Niall Queenan. I colleghi produttori esecutivi di Stuart includono Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccier.

I registi della seconda stagione includono Monika Mitchell, Ciaran Donnelly, Emer Conroy e Jan Matthys.

