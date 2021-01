Vikings: Valhalla, ecco il cast della serie spin-off di Vikings sviluppata dallo sceneggiatore di Die Hard

Prendi un elmo, tira fuori il tuo scudo e prepara le tue effigi pagane: i vichinghi stanno tornando.

L’amata serie di History Channel, che ha seguito le gesta di Travis Fimmel nei panni di Ragnar Lothbrok, sappiamo che avrà uno spin-off Netflix incentrato su una crew di famosi vichinghi, e sarà chiamato Vikings: Valhalla. E ora, conosciamo il cast e l’elenco dei personaggi per questo atteso spettacolo.

Collider ha recentemente parlato con il creatore di Vikings, Michael Hirst, di cosa possiamo aspettarci da Vikings: Valhalla, che vede come showrunner la leggenda del cinema d’azione Jeb Stuart (Die Hard). Hirst ha rivelato che qualsiasi forma di censura richiesta da History Channel si sta allentando, dicendo che Netflix ha detto loro: “non filtreremo nemmeno i contenuti”. Hirst ha anche rivelato che la produzione della prima stagione è completa e ha iniziato a notare che il footage sembra piuttosto diverso dal suo precedente spettacolo.

“Hanno girato la prima stagione in Irlanda, nello stesso studio in circostanze eccezionali. Avevano circa 30 dipendenti COVID. Hanno rilevato un grande hotel in modo da poter mettere in quarantena tutti gli attori. Li hanno testati due volte al giorno. Un risultato straordinario. Hanno perso solo tre giorni. Ho avuto una sorta di svista, non sto dicendo niente di tutto ciò. Sono un produttore esecutivo. Ma Jeb Stuart, ovviamente, è molto più uno scrittore di thriller e perfetto per quegli spettacoli. Quindi avrà un aspetto diverso, ma è comunque buono, davvero buono da quello che ho visto finora.”

Vikings: Valhalla è sulla buona strada per debuttare su Netflix nel 2021 o nel 2022. Qui di seguito potete dare un’occhiata al cast completo e all’elenco dei personaggi, seguito dalla sua sinossi ufficiale.

SAM CORLETT nel ruolo di LEIF ERIKSSON – Groenlandese, cresciuto ai margini del mondo conosciuto, Leif proviene da una famiglia molto unita, immersa nelle antiche credenze pagane. Un intrepido marinaio e fisicamente duro, Leif è il nostro ingresso in un mondo vichingo in preda a cambiamenti violenti.

FRIDA GUSTAVSSON nel ruolo di FREYDIS ERIKSDOTTER – Fieramente pagana, focosa e testarda, Freydis è una convinta sostenitrice degli “antichi dei”. Come suo fratello, Leif, raggiunge Kattegat come un’estranea, ma diventa un’ispirazione per quelli dei vecchi modi.

LEO SUTER è HARALD SIGURDSSON – Nato nella nobiltà vichinga, Harald è uno degli ultimi berserker vichinghi. Carismatico, ambizioso e bello, è in grado di unire sia i seguaci di Odino che i cristiani.

BRADLEY FREEGARD è KING CANUTE – Il re di Danimarca. Un leader vichingo saggio, esperto e spietato. Tiene i suoi amici vicini e i nemici più vicini. Le sue ambizioni plasmeranno il corso della storia nell’XI secolo e lo renderanno una figura determinante dell’era vichinga.

JÓHANNES JÓHANNESSON è OLAF HARALDSON – Olaf è il fratellastro maggiore di Harald. È fisicamente enorme e ambizioso; è un vichingo severo e spietato. Olaf è un cristiano dell’Antico Testamento.

LAURA BERLIN è EMMA OF NORMANDY – La giovane e ambiziosa Emma di Normandia proviene dalla corte normanna ed è di sangue vichingo. Politicamente astuta e una delle donne più ricche d’Europa.

DAVID OAKES è EARL GODWIN – L’ultimo sopravvissuto. Capo consigliere del re d’Inghilterra. Nato ai margini politici, i suoi modi astuti lo portano lontano.

CAROLINE HENDERSON è JARL HAAKON – Grande guerriero e leader tollerante, Haakon governa Kattegat con mano ferma. Sebbene pagana, è riuscita a mantenere Kattegat una città aperta a tutte le fedi in un momento difficile. Diventerà un potente mentore per Freydis, che è attratta dalla sua saggezza.

POLLYANNA McINTOSH nei panni della REGINA ÆLFGIFU – Calcolatrice e ambiziosa, la regina Ælfgifu di Danimarca ha un ruolo importante da svolgere nelle lotte di potere politico in corso nel Nord Europa. Usa il suo fascino e la sua astuzia con grande effetto mentre promuove gli interessi della sua patria e cerca di affermarsi nella crescente struttura di potere di Canute.

ASBJØRN KROGH NISSEN è JARL KÅRE – Jarl Kåre rappresenta una minaccia per i vecchi modi pagani.

Il nuovissimo VIKINGS: VALHALLA prende forma all’inizio dell’XI secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi vichinghi che siano mai vissuti: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. Questi uomini e queste donne apriranno un sentiero mentre combattono per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione.

