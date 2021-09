Vikings: Valhalla, ecco il primo teaser trailer della serie spin-off di Vikings

Mentre Vikings è giunto al termine dopo sei stagioni su History Channel, la sua saga vivrà nella serie sequel, Vikings: Valhalla, che sarà trasmessa in streaming su Netflix.

Il gigante dello streaming ha rilasciato oggi il primo sguardo ufficiale allo spettacolo durante la l’evento speciale noto come TUDUM.

Vikings: Valhalla è ambientato circa 100 anni dopo gli eventi descritti in Vikings e includerà apparizioni di famosi vichinghi della storia come Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e Guglielmo il Conquistatore: “Questi uomini e queste donne apriranno nuove strade mentre combattono per la sopravvivenza in un’Europa in continua evoluzione ed evoluzione”, secondo la sinossi ufficiale della trama.

Netflix ha rilasciato una breve anticipazione dietro le quinte a giugno durante la realizzazione di Vikings: Valhalla, ed oggi potete vedere un breve teaser:

Dal co-creatore di Vikings Jeb Stuart, Vikings: Valhalla seguirà le imprese e le avventure di alcuni dei nomi più importanti (e famigerati) della storia norrena. I principali tra questi sono il venerato sovrano vichingo Harald Hardrada (Leo Suter), insieme all’esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett) e al capo religioso antico norreno Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), il figlio e la figlia del personaggio della sesta stagione di Vikings, Erik the Red (Eric Johnson).

Vikings: Valhalla vede nel cast anche Laura Berlin, Bradley Freegard, Caroline Henderson, Leo Suter e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

