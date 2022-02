Vikings: Valhalla, ecco il trailer completo dello spin-off della serie Vikings

Netflix ha rilasciato il primo trailer completo di Vikings: Valhalla, lo spin-off della serie Vikings.

In un passato di oltre mille anni fa all’inizio dell’XI secolo, VIKINGS: VALHALLA narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

A quanto pare, lo showrunner e creatore Jeb Stuart conferma che ha in mente di realizzare almeno tre stagioni, dicendo: “Siamo già in preparazione per la stagione 3. C’è già molto sotto che abbiamo sviluppato, tutto è eccitante e immenso. Abbiamo diversi personaggi fantastici e abbiamo storie in diversi paesi e cose del genere. Penso che si abbia quasi bisogno di essere in grado di guardare oltre l’orizzonte. Quando ero fuori a promuoverlo, stavo cercando di presentarlo come una cosa multi-stagione, perché in questo modo posso sviluppare quei personaggi in un periodo più lungo.”.

Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui sotto in italiano:

Vikings: Valhalla è ambientato circa 100 anni dopo gli eventi descritti in Vikings e includerà apparizioni di famosi vichinghi della storia come Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e Guglielmo il Conquistatore: “Questi uomini e queste donne apriranno nuove strade mentre combattono per la sopravvivenza in un’Europa in continua evoluzione ed evoluzione”, secondo la sinossi ufficiale della trama.

Dal co-creatore di Vikings Jeb Stuart, Vikings: Valhalla seguirà le imprese e le avventure di alcuni dei nomi più importanti (e famigerati) della storia norrena. I principali tra questi sono il venerato sovrano vichingo Harald Hardrada (Leo Suter), insieme all’esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett) e al capo religioso antico norreno Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), il figlio e la figlia del personaggio della sesta stagione di Vikings, Erik the Red (Eric Johnson).

Vikings: Valhalla vede nel cast anche Laura Berlin, Bradley Freegard, Caroline Henderson, Leo Suter e Jóhannes Haukur Jóhannesson. La serie arriverà su Netflix il 25 febbraio 2022.

