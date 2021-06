Vikings: Valhalla, ecco una prima anticipazione BTS della serie sequel di Vikings

Mentre Vikings è giunto al termine dopo sei stagioni su History Channel, la sua saga vivrà nella serie sequel, Vikings: Valhalla, che sarà trasmessa in streaming su Netflix.

Il gigante dello streaming ha rilasciato oggi il primo sguardo ufficiale allo spettacolo durante la celebrazione della Geeked Week di Netflix.

Vikings: Valhalla è ambientato circa 100 anni dopo gli eventi descritti in Vikings e includerà apparizioni di famosi vichinghi della storia come Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e Guglielmo il Conquistatore: “Questi uomini e queste donne apriranno nuove strade mentre combattono per la sopravvivenza in un’Europa in continua evoluzione ed evoluzione”, secondo la sinossi ufficiale della trama.

Netflix ha rilasciato una breve anticipazione dietro le quinte durante la realizzazione di Vikings: Valhalla, che puoi guardare tramite il tweet incorporato di seguito:

Set sail behind the scenes of Vikings: Valhalla #GeekedWeek pic.twitter.com/gr3RCCsbjJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

