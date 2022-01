Vikings: Valhalla, l’attacco al London Bridge nel nuovo teaser trailer della serie

Netflix ha pubblicato un piccolo teaser trailer dedicato a Vikings: Valhalla, lo spin-off di Vikings in arrivo a febbraio.

Nella breve anticipazione possiamo dare un’occhiata alle forze vichinghe intente ad attaccare il London Bridge. Possiamo scorgere anche alcuni membri del castm fra cui Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter e Bradley Freegard.

A quanto pare, lo showrunner e creatore Jeb Stuart conferma che ha in mente di realizzare almeno tre stagioni, dicendo: “Siamo già in preparazione per la stagione 3. C’è già molto sotto che abbiamo sviluppato, tutto è eccitante e immenso. Abbiamo diversi personaggi fantastici e abbiamo storie in diversi paesi e cose del genere. Penso che si abbia quasi bisogno di essere in grado di guardare oltre l’orizzonte. Quando ero fuori a promuoverlo, stavo cercando di presentarlo come una cosa multi-stagione, perché in questo modo posso sviluppare quei personaggi in un periodo più lungo.”.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto un poster promozionale:

VIKINGS: VALHALLA launches February 25th, and here’s the first poster for the spinoff! pic.twitter.com/7v4hTiqXFy — Netflix Updates (@NetflxUpdates) January 18, 2022

Vikings: Valhalla è ambientato circa 100 anni dopo gli eventi descritti in Vikings e includerà apparizioni di famosi vichinghi della storia come Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e Guglielmo il Conquistatore: “Questi uomini e queste donne apriranno nuove strade mentre combattono per la sopravvivenza in un’Europa in continua evoluzione ed evoluzione”, secondo la sinossi ufficiale della trama.

Dal co-creatore di Vikings Jeb Stuart, Vikings: Valhalla seguirà le imprese e le avventure di alcuni dei nomi più importanti (e famigerati) della storia norrena. I principali tra questi sono il venerato sovrano vichingo Harald Hardrada (Leo Suter), insieme all’esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett) e al capo religioso antico norreno Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), il figlio e la figlia del personaggio della sesta stagione di Vikings, Erik the Red (Eric Johnson).

Vikings: Valhalla vede nel cast anche Laura Berlin, Bradley Freegard, Caroline Henderson, Leo Suter e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

La serie arriverà su Netflix il 25 febbraio 2022.

