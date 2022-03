Vikings: Valhalla, Netflix rinnova la serie per una seconda e terza stagione

Il team di Vikings: Valhalla è già al lavoro su una seconda e terza stagione dopo il lancio della serie drammatica Netflix.

Valhalla, un seguito della serie originale di History Channel Vikings, ha ricevuto in precedenza un ordine per una serie di 24 episodi dal servizio di streaming, che Netflix conferma ora sarà suddiviso in tre stagioni da otto episodi.

Jeb Stuart tornerà come creatore, showrunner e produttore esecutivo per entrambe le prossime stagioni, insieme alle star Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter) e Leo Suter (Harald Sigurdsson), tra gli altri, riprendendo i loro ruoli.

Vikings: Valhalla racconta le avventure eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi che siano mai vissuti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua focosa e testarda sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Mentre le tensioni tra i vichinghi e i reali inglesi raggiungono un sanguinoso punto di rottura, e mentre gli stessi vichinghi si scontrano sulle loro convinzioni cristiane e pagane contrastanti, questi tre vichinghi iniziano un viaggio epico che li porterà attraverso oceani e campi di battaglia, da Kattegat all’Inghilterra e oltre, mentre combattono per la sopravvivenza e la gloria.

La produzione della seconda stagione di Valhalla è terminata e Netflix prevede di lanciare gli episodi nel 2023. Le riprese della terza stagione inizieranno questa primavera.

La prima stagione di Vikings: Valhalla, lanciata il 25 febbraio, ha debuttato al numero 1 della Top 10 di Netflix per la settimana del 28 febbraio con 113,38 milioni di ore visualizzate. La serie è arrivata tra le prime 10 in 90 paesi e ha ottenuto 80,5 milioni di ore visualizzate durante i primi due giorni sulla piattaforma, per un totale di 194 milioni di ore visualizzate nei primi nove giorni.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...