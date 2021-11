Vikings: Valhalla, Stephen Hogan dice dello spettacolo: “Sostanzialmente è come Quei bravi ragazzi”

Uno degli spettacoli in arrivo di più alto profilo di Netflix è sicuramente Vikings: Valhalla, ambientato circa 100 anni dopo Vikings.

Nella serie c’è un cast completamente nuovo di signori della guerra ed esploratori, inclusi personaggi storici famosi come Leif Erikson. Uno dei membri del cast è l’attore irlandese Stephen Hogan.

“Sto interpretando un Lord inglese in questa serie che riprende 100 anni la fine di Vikings”, ha detto a Express. “Si stanno solo sistemando per conquistare l’Inghilterra. Quindi, gli anglosassoni ci sono ed è affascinante.”

Non solo è affascinante, ma anche sanguinoso. O forse le due cose vanno insieme: “Sostanzialmente è come Quei bravi ragazzi, sapete, sono dei gangster vichinghi“, ha detto Hogan. “Quindi, è piuttosto brutale e il vecchio ordine viene lentamente messo da parte”.

Come possiamo vedere, Hogan è carico per lo spettacolo. In effetti, potrebbe esserci aperto anche troppo. “Ho appena realizzato il mio ADR“, ha detto l’attore. ADR lo fai quando nel tuo doppiaggio ci sono piccoli momenti da sistemare, o qualcosa da aggiungere. Sembra che volessero “fare qualcosa di più sulla mia morte“, cosa che suggerisce il personaggio ad un certo punto morirà.

Sembra uno spoiler in effetti, ma la serie ci ha decisamente abituato a non affezionarci ai personaggi, e come dice bene l’attore: “Non puoi fare Vikings e non morire!“.

La sostituzione automatica del dialogo (ADR) è il processo di ri-registrazione del dialogo da parte dell’attore (o di un sostitutivo) dopo il processo di ripresa per migliorare la qualità dell’audio o apportare modifiche al dialogo originariamente sceneggiato.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...