Vin Diesel afferma che il ruolo di Black Bolt è ancora una possibilità

I Marvel Studios non hanno alcun problema a proporre nuovi casting ad attori che hanno già avuto una parte nel MCU in precedenza.

C’è stata l’apparizione di Alfre Woodard in Captain America: Civil War e poi in Luke Cage, poi Gemma Chan in Captain Marvel che ora debutterà nel ruolo di Sersi in The Eternals. Quindi, se Vin Diesel si farà strada, verrà aggiunto alla lista degli attori a doppio ruolo dei Marvel Studios.

La star di Fast & Furious ha interpretato la voce di Groot in Guardiani della Galassia, e recentemente ha espresso il desiderio di interpretare Blackagar Boltagon in un ipotetico adattamento di Inhumans all’interno dell’universo cinematografico Marvel.

Comicbook ha incontrato la star all’evento di lancio del trailer del nuovo film di Fast & Furious, in cui ha detto che un suo casting per Black Bolt sarbebe dipeso unicamente dal desiderio dei fan.

“Dipende da voi ragazzi,” ha detto Diesel indicando la telecamera. “Diciamo solo che sarebbe davvero divertente darmi un personaggio che dice tre parole monosillabiche e poi in seguito un altro personaggio che non dice nulla.”

