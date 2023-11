Vincent Cassel ufficializza il fidanzamento con la modella Narah Baptista. La differenza d’età non convince i fan!

By

Vincent Cassel ha intrapreso una nuova relazione amorosa. Dopo il termine del suo matrimonio con Tina Kunakey, con la quale si è sposato nel 2018, l’attore ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita e ha ritrovato la gioia accanto alla modella Narah Baptista.

La loro frequentazione è stata ufficializzata attraverso uno scatto condiviso su Instagram dalla giovane di 27 anni, in occasione del compleanno del compagno, che ha festeggiato 57 anni.

Il matrimonio fallito di Vincent Cassel

Vincent Cassel, uno degli amati sex symbol francesi di sempre, e Tina Kunakey, una modella di straordinario fascino, hanno incarnato per anni una delle coppie più affascinanti, ma forse è ora di utilizzare il passato. Ma l’ex marito di Monica Bellucci e la sua seconda moglie hanno messo fine alla loro relazione dopo un periodo di crisi profonda, durante il quale non sono riusciti a ricostruire il loro legame.

Una fonte anonima, con conoscenza diretta della situazione, aveva confermato la separazione al Daily Mail con una dichiarazione che non lasciava spazio a dubbi: “Si sono separati settimane fa. Tina ha il cuore spezzato“. Quindi, il matrimonio tra Cassel e Kunakey, che hanno condiviso cinque anni di complicità e amore, ha raggiunto così la sua fine. Questa unione, spesso oggetto di discussioni a causa della notevole differenza d’età – ben trent’anni – ha chiuso un capitolo, nonostante la nascita della loro adorata figlia, la piccola Amazonie.

Vincent Cassel alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, 2022 (Foto Ansa)

La foto che rende ufficiale la relazione tra Vincent Cassel e Narah Baptista

Nel contesto del compleanno di Vincent Cassel, celebrato il 23 novembre e che ha segnato il suo 57º anno di vita, Narah Baptista ha condiviso su Instagram un’immagine che li ritrae abbracciati, confermando così ufficialmente la loro relazione. Questa dichiarazione pubblica segue alcuni indizi social che erano emersi lo scorso settembre, visibili nelle rispettive storie degli account dei due.

Anche se la durata esatta della loro storia non è chiara, la coppia sembra radiare complicità e felicità. “Buon compleanno tesoro”, ha scritto la modella come didascalia della foto, un augurio che Vincent Cassel ha poi condiviso nuovamente l’immagine.

Chi è Narah Baptista

Narah Baptista, con i suoi 27 anni, si distingue come modella ed è stata parte dell’edizione del concorso Miss Universo Australia 2020. Con radici brasiliane e australiane, vanta una seguace di oltre 60.000 persone su Instagram. Il suo profilo è un mosaico di scatti che documentano la sua vita, catturando momenti trascorsi da sola o in compagnia di amici e familiari.

Da qualche tempo, secondo le voci che circolano, Narah è legata sentimentalmente a Vincent Cassel. Prima della conferma ufficiale, i due sono stati avvistati insieme in occasione di un evento a Rio De Janeiro. La coppia ha scatenato festeggiamenti al Renascença Clube, un’associazione impegnata nella promozione di manifestazioni culturali della comunità di colore.

Questa sospettata relazione è stata anticipata da una serie di selfie pubblicati dalla modella sui social, accompagnati dalla significativa didascalia “La tua“. In risposta, Cassel ha replicato in portoghese: “Il tuo“.