Virtually Heroes: Screen Media distribuirà il film prodotto da Roger Corman nel 2013

Screen Media ha acquisito i diritti di distribuzione in Nord America di Virtually Heroes, una commedia d’azione prodotta da Roger Corman quasi un decennio fa, ma rimasta senza casa.

Virtually Heroes era stato in selezione ufficiale al Sundance Film Festival nel 2013, ma nonostante lo status leggendario di Corman, non è mai stato distribuito. Il film è stato diretto e prodotto da GJ Echternkamp (Frank e Cindy) e interpretato da Robert Baker, Brent Chase, Katie Savoy e Mark Hamill.

È incentrato su due personaggi consapevoli di sé in un videogioco ispirato a Call of Duty, mentre combattono infiniti nemici e le loro stesse crisi esistenziali. Con l’aiuto del personaggio di Hamill, tentano di vincere la partita e prendere la ragazza.

Il film uscirà nelle sale e in digitale a dicembre. Screen Media ha stretto una partnership con la sorella aziendale Popcornflix, una piattaforma Crackle Plus, per presentare in anteprima il film al pubblico in streaming nel febbraio del 2023. Entrambe le società sono di proprietà di Chicken Soup for the Soul.

“Siamo entusiasti di portare questo progetto perduto di Corman al nostro pubblico”, ha affermato Screen Media in una dichiarazione. “Il film è una miscela perfetta di azione, commedia campy e ironia, e sicuramente delizierà gli spettatori, sia che questa sia la loro prima incursione nel mondo di Roger Corman o la cinquantesima.”

Echternkamp poi ha aggiunto che: “Virtually Heroes era un progetto ambizioso sotto molti aspetti”, e a quando pare “non esattamente quello che chiamereste un film convenzionale”.

“Sono così felice che Screen Media stia finalmente portando questo film cult fuori dall’ombra e sulla loro piattaforma, per essere scoperto da un nuovo pubblico.”

L’accordo è stato negoziato da Brendan Murray, senior manager delle acquisizioni digitali, per conto di Screen Media con New Horizons Picture Corporation.

Qui sotto potete vedere il vecchio trailer:

Fonte

